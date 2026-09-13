Posicionament judicial
Un ponent del TC rebutja amnistiar la malversació del procés
La proposta del magistrat conservador quedarà previsiblement en minoria però retardarà la doctrina definitiva sobre el delicte
Gisela Boada
El magistrat conservador del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías, proposa donar la raó al Tribunal Suprem i rebutjar l’aplicació de l’amnistia a l’exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, pel delicte de malversació del Procés, com va avançar EL PERIÓDICO el 22 de juliol. La seva ponència serà debatuda en el ple del 22 de setembre i, tot i que previsiblement quedarà en minoria, obligarà el tribunal a encarregar una nova proposta i retardarà la doctrina definitiva sobre la malversació almenys fins a l’octubre.
Aquest calendari afecta directament Carles Puigdemont. El jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena està disposat a aplicar a l’expresident la doctrina que estableixi el Constitucional sense esperar que es resolgui específicament el seu recurs d’empara. Però per fer-ho necessita que aquesta doctrina existeixi. I la previsible derrota de la ponència de Macías dilata ara una resolució que podria permetre aixecar l’ordre nacional de detenció que pesa sobre Puigdemont.
La proposta de Macías, a la qual ha accedit Efe, avala el criteri del Suprem. El magistrat afirma que la seva interpretació "no pot ser considerada imprevisible" i molt menys de "capritxosa" o fruit d’una suposada animadversió cap a Turull. Segons el seu parer, la Sala Segona va aplicar una interpretació de la malversació que "s’ajusta a la doctrina vigent".
Macías tampoc aprecia "arbitrarietat, desraonabilitat manifesta ni error patent" en les resolucions recorregudes. Entén que Turull planteja una discrepància amb la interpretació que va fer el Suprem de la legalitat ordinària i que aquesta discussió no correspon a un recurs d’empara.
El seu criteri no serà previsiblement el del Constitucional. La majoria progressista és partidària d’aplicar l’amnistia a aquesta malversació i s’espera que rebutgi la ponència el pròxim dia 22. Si això passa, caldrà designar un altre magistrat per redactar una nova proposta.
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