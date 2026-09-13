El xòfer d’‘El 47’, fil conductor de la Diada de Catalunya a Extremadura
Salvador Illa homenatjarà a Mèrida els extremenys que van emigrar a Catalunya i mirarà de traçar un nexe entre passat i present apel·lant més a la memòria i al cor que a la butxaca
Sara González
La lluita per portar l’autobús 47 a Torre Baró es va convertir, de la mà de Manolo Vital (Manuel Vital), en un símbol de la reivindicació dels barris obrers i de la immigració que va arribar a Catalunya principalment durant la segona meitat del segle XX. La vida d’aquest líder veïnal i militant del PSUC, extremeny nascut a Valencia de Alcántara (Càceres) el 1923, la vida del qual va inspirar la pel·lícula El 47, serà el fil conductor de la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura dimecres i dijous de la setmana que ve. És la primera vegada que la Generalitat s’aventura a portar la commemoració institucional a altres comunitats autònomes més enllà de Madrid.
El president Salvador Illa va explicar en l’entrevista a EL PERIÓDICO, en la qual va anunciar la novetat, que l’objectiu és "subratllar la contribució de molts milers d’extremenys a Catalunya i de molts catalans d’origen extremeny". Vital, que va emigrar amb 24 anys buscant les oportunitats que no tenia a la seva terra, en va ser un. Esculpit en el dolor que li va suposar presenciar l’execució del seu pare en mans del franquisme amb tan sols 13 anys al seu poble natal, va exercir de força tractora del barri de Torre Baró de Barcelona per reivindicar que la dignitat també era que serveis com l’aigua, la llum o el transport arribessin a nuclis de població que es van començar a aixecar en barraques. Illa pretén que es tinguin molt presents trajectòries com la seva. La idea d’exportar la Diada a Extremadura amb la vocació que l’any que ve se celebri en una altra comunitat –al radar ja hi ha Andalusia– va sorgir del mateix cap de la Generalitat, segons expliquen fonts de Presidència. El propòsit és remarcar els llaços familiars, històrics i culturals que hi ha entre els dos territoris.
Monument a l’emigrant
El president començarà la visita a La Zarza, una petita localitat de la província de Badajoz que acull el Monument a l’Emigrant. Es tracta d’una escultura de bronze, esculpida per l’artista local Javier Guerrero González-Piñero, que rendeix homenatge als centenars de veïns que, com en altres municipis de l’Extremadura rural, van fer la maleta amb l’aspiració de trobar una feina i, en definitiva, una vida millor, en llocs industrialitzats com ara Catalunya. Després, Illa es desplaçarà fins a Mèrida, on a l’auditori del Palau de Congressos se celebrarà l’acte institucional una vegada s’hagi projectat la pel·lícula El 47, en la qual l’actor Eduard Fernández encarna el personatge inspirat en la vida de Vital. En la commemoració també hi participarà precisament Joana Vital, neta del líder veïnal, que va ser fundador i president de la primera associació de veïns de Nou Barris.
Dijous, el president arrencarà la seva agenda amb una visita a l’Ajuntament de Mèrida, on l’alcalde, Antonio Rodríguez, socialista, governa amb majoria absoluta. També hi firmarà un protocol de col·laboració entre el consistori extremeny i l’Ajuntament de Tarragona per impulsar el "coneixement, la protecció, la divulgació i la projecció conjunta" del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre Tàrraco de Tarragona, dos dels conjunts monumentals romans més rellevants de la península Ibèrica. De fet, Illa posarà fi a aquest viatge amb una visita al Teatre Romà, declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco.
La Generalitat ha convidat a assistir als actes els ajuntaments de Catalunya que estan agermanats amb municipis extremenys. És el cas de Sant Boi de Llobregat, emparentat amb Azuaga i Peraleda del Zaucejo. La seva alcaldessa, Lluïsa Moret, que també és la número dos del PSC, assistirà a la celebració. Illa també ha convidat personalment la presidenta d’Extremadura, María Guardiola, del PP, a participar en els actes institucionals.
El president pretén traçar un nexe entre passat i present tenint en compte el repte de preservar la cohesió de la societat catalana. Es tracta de fer que aquesta experiència d’acollida i integració dels milers de persones que van arribar sobretot del sud d’Espanya a Catalunya fa sis dècades exerceixi de mirall davant el repte d’integrar les persones d’altres països que han arribat a municipis catalans en els últims anys. I encara més en un moment en què creixen els discursos de l’extrema dreta contra els migrants. Que en la celebració de la Diada divendres a Catalunya els partits catalanistes desempolseguessin el lema de la Catalunya, un sol poble respon a la urgència de frenar les arengues excloents de partits com Aliança Catalana –disparada en les enquestes– o Vox per blindar que la identitat plural dels catalans es mantingui al carril central de la política catalana.
Tot i que no és el principal objectiu del president, en el rerefons d’aquest gest amb Extremadura també hi ha la seva vocació de refer vincles amb les comunitats de la resta de l’Estat, que considera que van quedar lesionats durant l’època del Procés. No són pocs els episodis en què la relació entre Catalunya i altres territoris ha sigut carn de canó en la batalla entre partits, durant els últims anys especialment a càrrec del model de finançament. El juliol del 2025, la Junta d’Extremadura va aprovar una declaració institucional contra l’acord bilateral entre l’Estat i la Generalitat sobre el finançament singular de Catalunya al·legant que trencava els principis d’igualtat i solidaritat territorial.
Amb la intenció de reduir hostilitats, en els dos primers anys com a president Illa ha visitat diverses comunitats per presentar-se com un dirigent disposat a "col·laborar" i no a "confrontar" i defensar que el model de finançament és beneficiós per a totes les autonomies. Ha funcionat en el cas de les Canàries, que ha acabat avalant la proposta, però no en el dels presidents autonòmics del PP. Aquesta vegada, exportant la festa amb més càrrega simbòlica de Catalunya, Illa pretén apel·lar més a la memòria i al cor que no pas a la butxaca.
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