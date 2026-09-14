Cas Montoro
L’Audiència de Tarragona analitza si el jutge que investiga Montoro perd el cas en favor de Madrid
La fiscalia adverteix de traves en l’accés a comptes per part dels bancs mentre perjudicats com Tebas insisteixen a poder acusar l’exministre
Cristina Gallardo
L’Audiència Provincial de Tarragona, a qui correspon revisar les decisions del jutge del cas Montoro, Rubén Rus Vela, delibera aquest dilluns sobre un recurs que, si s’estima, donaria un tomb a la causa en què s’investiga l’exministre d’Hisenda del PP Cristóbal Montoro i altres ex alts càrrecs d’Hisenda per un presumpte tràfic d’influències per aconseguir normes tributàries beneficioses a canvi de contractar el bufet que el primer va fundar, Equipo Económico.
Els magistrats tenen sobre la taula l’apel·lació presentada contra el rebuig per part del titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona de cedir la causa a un jutjat de Madrid, tal com sol·liciten les defenses. Fonts jurídiques assenyalen a EL PERIÓDICO que aquest assumpte serà analitzat aquest mateix dilluns per una sala de l’Audiència, i és probable que es conegui el sentit de la sentència, si bé aventuren que sembla difícil que l’assumpte canviï de mans tant temps després que comencés la investigació a Tarragona.
El recurs està pendent de resolució des del mes d’abril passat, quan Rus va rebutjar la qüestió de competència plantejada al considerar «indubtable que és a Tarragona on apareixen els primers indicis de delicte», relacionats amb la troballa d’uns correus electrònics trobats pels Mossos d’Esquadra a l’empresa Messer Ibérica de Gases, que estava sent investigada per altres delictes, i que van despertar les sospites sobre la possible influència en responsables d’Hisenda a canvi de preu.
Segons el parer de l’instructor, es va contractar Equipo Económico des de la ciutat catalana i «des de Tarragona es fa un pagament a Equipo Económico que, malgrat que es realitza per mitjà de l’Associació de Fabricants de Gasos (AFGIM), es fracciona entre totes les gasistes, per la qual cosa Messer Ibérica de Gasos, des de Tarragona, realitza la seva part del pagament». En la mateixa resolució, el magistrat negava tenir «especial interès» a conèixer aquest assumpte, que es va mantenir en secret durant set anys abans de formalitzar-se les imputacions.
La troballa casual, que està en l’origen de la causa, és la circumstància sobre la qual pivota tota la investigació i també ha sigut recorreguda per la defensa de Montoro i dels directius que estan sent investigats, si bé aquest recurs encara està pendent de ser introduït al calendari de deliberacions de l’Audiència Provincial de Tarragona.
Per a Rus, va ser «en un dels correus electrònics obtinguts en el registre portat a terme a l’empresa Messer, amb seu al partit judicial de Tarragona» en què es va trobar el compte de correu corporatiu del director tècnic de Messer, Rubén Folgado Girón, correus que dirigeix, entre d’altres al director general, Karl Hauck, tots dos tenen el seu lloc a Tarragona».
En aquesta causa s’investiga si un grup d’empreses amb interessos comuns «van pagar un preu a un tercer amb l’objectiu, presumptament, que aquest exercís la seva autoritat sobre funcionaris públics», a fi que aquests legislin en favor dels primers, per la qual cosa es tractaria d’investigar possibles delictes de «tràfic d’influències, suborn o prevaricació. Igual com el suborn i la prevaricació, el particular que podria haver incorregut en il·lícit penal seria Messer Ibérica, que el delicte «hauria comès des de Tarragona», insisteix el jutge en les seves resolucions.
El punt de vista dels investigats és diametralment oposat, segons el recurs que dona lloc a les deliberacions a què ha tingut accés aquest diari. Segons el parer d’Equipo Económico, «l’únic vincle amb Tarragona és la troballa d’uns correus –la suposada troballa casual –» en ocasió d’una entrada i registre realitzada pel jutge de Tarragona quan investigava un delicte diferent, dels denominats contra l’ordenació del territori. «Però aquest criteri […] només opera de manera subsidiària quan no consti el lloc de la comissió del delicte», cosa que consideren que no és el cas perquè el suposat delicte de suborn es consuma amb la mera sol·licitud o oferta de prevaricació amb el dictat de la resolució administrativa manifestament injusta, cosa que no va passar a Tarragona.
Modificació d’impostos
Segons el parer dels investigadors, els empresaris gasistes miraven de buscar una modificació de la llei d’impostos especials del 2014 relativa a les càrregues que afectaven directament el sector de la distribució de gas i electricitat. Després d’un primer èxit amb relació a aquesta norma es va produir un segon encàrrec, encaminat a una modificació legislativa en l’impost d’activitats econòmiques (IAE).
Una vegada es resolgui sobre competència, i a més dels recursos interposats per les defenses contra la tesi de la troballa casual, queden pendents també els presentats pel manteniment des de procediment judicial en secret durant un temps «desorbitat». El secret de les actuacions es va decidir inicialment per interlocutòria del 2 d’agost del 2018 i fins al juny l’any passat, el 2025, a la qual cosa s’uneixen les contínues pròrrogues de la investigació, igualment recorregudes.
La Fiscalia va avisar de desobediència
Precisament respecte a aquest últim assumpte s’ha conegut recentment l’escrit de la fiscal Anticorrupció adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, que justifica les successives pròrrogues i demana al jutge Rus que reclami que els bancs a qui es va demanar informació sobre els comptes dels investigats «designin una persona que es responsabilitzi d’atendre els manaments judicials, sota apercebiment de desobediència», davant del silenci respecte als últims requeriments judicials.
En una altra de les comunicacions conegudes recentment, a la qual també ha tingut accés aquest diari, els Mossos informen al jutge que han donat compliment a tots els encàrrecs que se’ls han fet i que l’absència d’algunes dades respon a la falta de col·laboració de les empreses gasístiques que estan sent investigades i dels bancs a què es va requerir informació.
Va ser també el passat mes d’abril quan el jutge va lliurar diferents manaments a 16 entitats bancàries per poder analitzar tots els moviments registrats en els últims 20 anys en els comptes bancaris en els quals l’exministre, el seu germà i altres investigats consten «com a titulars o autoritzats», segons va informar aquesta redacció. Aquests comptes són aquells als quals els experts de l’Agència Tributària a qui es va encomanar l’auxili judicial no havien pogut tenir accés.
Impuls processal de Tebas
Finalment, continua la lluita als jutjats de determinades personalitats afectades per una deriva del cas que, de moment, ni la Fiscalia Anticorrupció ni el jutge semblen tenir intenció d’investigar, relacionat amb la informació tributària de particulars a què va poder tenir accés el mateix Montoro quan va estar al capdavant de la Hisenda espanyola.
Ja fa un any, el president de la Lliga Nacional de Futbol Professional, Javier Tebas, al costat del seu fill, va recórrer la decisió del jutge de vetar-li poder exercir l’acusació particular. Al·legaven que la llei general tributària «consagra el caràcter reservat» de les dades dels contribuents, i «prohibeix la seva comunicació a tercers no autoritzats».
En el seu escrit, publicat al seu dia per EL PERIÓDICO, es remarcava que aquesta regla, expressió del principi de sigil fiscal, impedeix legalment que autoritats polítiques com el ministre d’Hisenda o el seu personal de confiança accedeixin o intervinguin en expedients individuals d’inspecció». Un any després, en un escrit amb data del 7 de setembre, la representació legal de Tebas adverteix l’Audiència que la falta de resposta del magistrat «excedeix manifestament de qualsevol termini raonable i legalment previst per a la tramitació d’un recurs d’aquesta naturalesa» i li genera indefensió, al suposar una vulneració dels seus drets constitucionals.
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