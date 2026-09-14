Els líders d’Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les s’uneixen per la independència
El Periódico
Els governants d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran avui a Cardiff per fer pública una declaració que prepari el camí per a la independència d’aquestes regions del Regne Unit.Els governants d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff en una cita inèdita per publicar una declaració que prepari el camí per a la independència d’aquestes regions del Regne Unit.
La declaració conjunta exigeix el dret a celebrar referèndums d’independència ara que totes tres regions estan governades per partits independentistes: Sinn Féin a Irlanda del Nord, Partit Nacional Escocès a Escòcia i Plaid Cymru a Gal·les.La declaració conjunta exigeix el dret a celebrar referèndums d’independència una vegada que les tres regions estan governades per partits independentistes: Sinn Féin a Irlanda del Nord, Partit Nacional Escocès a Escòcia i Plaid Cymru a Gal·les.
La cita de Cardiff ve marcada per les declaracions del president nord-americà, Donald Trump, que dissabte va donar suport a Dublín a la unificació de la República d’Irlanda i d’Irlanda del Nord.La cita de Cardiff, a l’Hotel St. El David, ve marcada per les declaracions del president nord-americà, Donald Trump, que dissabte recolzés des de Dublín la unificació de la República d’Irlanda i d’Irlanda del Nord.
Desfeta laborista
Al maig la desfeta del Partit Laborista a Gal·les va propiciar la victòria del partit nacionalista Plaid Cymru, fet pel qual ara els ministres principals de totes tres regions autònomes són independentistes per primera vegada en la història.A més, al maig la debacle del Partit Laborista a Gal·les va propiciar la victòria del partit nacionalista Plaid Cymru, per la qual cosa ara els ministres principals de les tres regions autònomes són independentistes per primera vegada en la història.
Gal·les està governada pel ministre principal, Rhun ap Iorwerth, candidat del partit nacionalista gal·lès que va aconseguir la majoria al Parlament. A Irlanda del Nord, i per primera vegada des de la creació del govern autonòmic fruit dels Acords de Divendres Sant de 1998, el partit nacionalista irlandès Sinn Féin va ser el més votat en les eleccions del 2022, però la retirada del Partit Unionista Democràtic (DUP) del govern va fer que no fos fins al 2024 quan la líder nacionalista Michelle O’Neill es convertís en ministra principal.
El document, segons el diari The Telegraph, inclou quatre epígrafs: economia, energia, Europa i cooperació internacional i autodeterminació. Totes tres parts coincideixen en el fet que els seus països haurien d’ingressar a la UE, Escòcia i Gal·les com a nous membres i Irlanda del Nord com a part d’Irlanda. Després de la reunió, tots tres dirigents faran una roda de premsa. nEl document, segons les fonts del diari ‘The Telegraph’, inclou quatre epígrafs: economia, energia, Europa i cooperació internacional i autodeterminació. Les tres parts coincideixen que els seus països haurien d’ingressar a la UE, Escòcia i Gal·les com a nous membres i Irlanda del Nord com a part d’Irlanda. Després de la reunió, els tres dirigents faran una roda de premsa.
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