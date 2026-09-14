ERC utilitza les preguntes a Illa per exigir que es compleixin els acords
G. B.
ERC ha convertit les sessions de control al president de la Generalitat en un dels principals escenaris per recordar a Salvador Illa els compromisos que van fer possible la seva investidura. De les 19 preguntes que els republicans van formular al cap de l’Executiu en les sessions de control entre l’octubre del 2025 i el juliol del 2026, nou –el 47,4%– contenen de forma explícita una exigència de compliment de pactes.
L’oposició utilitza aproximadament cada 15 dies la sessió de control del Parlament per fiscalitzar l’acció del Govern. L’estratègia d’ERC està molt condicionada pel seu paper com a soci d’Illa. Els republicans no plantegen el control parlamentari amb la mateixa lògica que altres forces més centrades a desgastar Illa per la seva gestió. Bona part de les seves intervencions funcionen, en canvi, com una comprovació periòdica de fins a quin punt el Govern avança en els compromisos que van permetre al líder socialista arribar al Palau.
Amnistia
El primer gran bloc és el de l’amnistia i el conflicte polític. Quatre de les 19 preguntes d’ERC, el 21,1%, giren entorn de l’aplicació efectiva de la llei, la judicialització del procés i el reconeixement que la carpeta Catalunya-Estat continua oberta. És un dels terrenys en els quals els republicans busquen marcar distàncies amb el PSC i, alhora, mantenir un perfil propi davant Junts.
El finançament és l’altre gran termòmetre de la relació. Dues preguntes se centren directament en el nou model i en la recaptació de l’IRPF. Altres intervencions traslladen aquesta mateixa exigència al terreny de l’autogovern, amb qüestions dins dels seus acords com la governança de l’aeroport, el traspàs de Rodalies i la capacitat de la Generalitat per guanyar pes en les decisions sobre inversions, amb el consorci d’infraestructures també pactat.
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