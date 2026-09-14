Crisi a Ceuta
Feijóo «europeïtza» la crisi de Ceuta emportant-se el president del PP europeu a la quarta visita a la ciutat
El líder del PP estarà acompanyat del president dels populars europeus, Manfred Weber
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo farà dilluns vinent la seva quarta visita a Ceuta des de l’allau migratòria dels últims dies de juliol. Però no ho farà sol. El cap de l’oposició trepitjarà la ciutat autònoma espanyola del nord de l’Àfrica acompanyat d’una delegació del Partit Popular Europeu (PPE) representada al més alt nivell pel seu president, l’eurodiputat alemany Manfred Weber. Tots seran rebuts, com és obligat, pel president ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, amb qui Feijóo manté contacte diari des que va esclatar la crisi.
La visita es va confirmar aquest dilluns, el mateix dia en què el portaveu nacional del Partit Popular (PP), Borja Sémper va fer una crida a «europeïtzar» la crisi de Ceuta, on més d’un mes després hi ha milers d’immigrants dels 70.000 que van creuar des del Marroc pel pas del Tarajal, gairebé tots nedant, en una allau sense precedents que va provocar més de cent morts.
La visita es produirà el primer dia de la setmana que ve, després d’una setmana com la present que tindrà diverses fites en aquesta europeïtzació de la crisi per part del primer partit de l’oposició. Aquest mateix dimarts, el Parlament Europeu debatrà sobre la crisi en una ciutat autònoma que, com passa amb Melilla, no forma part per exemple del Comitè Europeu de les Regions. Feijóo va proposar aquest estiu que les incloguin en aquest organisme comunitari, guant que va recollir el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va anunciar el mateix propòsit en la seva compareixença monogràfica sobre la crisi el dia 3.
Ja dijous, el president del PP es reunirà amb el comissari europeu d’Interior i Migracions, Magnus Brunner, que la setmana passada va rebre a l’Eurocambra el president ceutí Vivas. I segons Génova els dos dirigents tractaran la resposta que les institucions comunitàries han d’oferir a la crisi ceutina.
En el debat al parlament de la Unió Europea (UE) d’aquest dimarts, el grup popular a Brussel·les i Estrasburg forçarà una votació perquè es condemni el que el PP continua titllant d’«assalt» a la frontera espanyola amb el Marroc, l’única terrestre que té la UE amb el continent africà.
El mateix Sémper va expressar així el propòsit de la primera força de l’oposició en la quarta economia de la Unió: «Volem que Europa miri a Ceuta, que entengui Ceuta i accepti la dimensió del que ha passat. I perquè l’afecta directament, també que s’hi impliqui», va concloure el portaveu del PP en la seva roda de premsa setmanal ordinària des de la seu central del partit.
El PP, com va expressar Semper, fa una crida a acabar amb la «normalitat» que, diu, vol imposar l’Executiu. És més, afirmen que el Govern no pot pretendre que «es normalitzi» com una «realitat estructural» la conjuntura migratòria de Ceuta perquè els seus ciutadans «paguen impostos i compleixen la llei» per no tenir «por». No obstant, va deplorar que, segons el 112, l’últim any «els expedients de seguretat ciutadana s’han multiplicat per 7; les alteracions d’ordre públic, per 10; els intents d’entrar al port, per 20; i les violacions de domicili, per 60».
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