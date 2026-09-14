Feijóo fa un giri abandona la prudènciaamb el Marroc
La formació conservadora endureix la terminologia denunciant el que defineix com a atac híbrid sobre Ceuta
Mariano Alonso Freire
La crisi de Ceuta no entrava en els plans de cap dels actors polítics espanyols per a l’arrencada d’un curs polític tan decisiu com el que acaba de començar, amb les eleccions municipals i autonòmiques l’últim diumenge de maig de l’any vinent i les generals en algun moment abans o després. Tampoc del cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo. Però al cap de 40 dies de la crisi, originada després de l’allau migratòria sense precedents dels últims dies de juliol i que el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, va definir com un atac a "la integritat territorial d’Espanya", el líder del Partit Popular (PP) ha hagut d’anar movent gradualment fitxa fins a arribar a un comunicat sense precedents de resposta al règim de Rabat.
En el document, publicat divendres i publicitat per Feijóo en el seu perfil de les xarxes socials, el primer partit de l’oposició dona resposta, sense estalviar-se qualificatius i sense perdre del tot el to diplomàtic, als atacs que prèviament li havien proferit les autoritats marroquines, que van acusar els populars d’utilitzar la crisi a la ciutat autònoma amb finalitats electorals. Una cosa que va merèixer per part del PP paraules tan severes com "la defensa dels interessos generals de la nació, de la integritat de les nostres fronteres i de la seguretat dels espanyols constitueix una prioritat irrenunciable" o "no hi ha res que estigui per sobre de la defensa d’Espanya", i la definició del que ha passat a Ceuta aquest estiu com "un atac amb una instrumentalització de la immigració irregular".
Allau migratòria
Tota una terminologia, singularment la de l’última sentència, que defineix l’allau migratòria com a part d’un atac híbrid, que no només era impensable abans de l’actual crisi, sinó fins i tot durant els primers dies. I que també evidencia fins a quin punt Feijóo ha traspassat una línia prudent amb el veí del sud.
L’hemeroteca, i l’arxiu de les xarxes socials, és ben eloqüent. El PP, com d’altra banda també va passar amb Vox, va trigar a manifestar-se d’aquesta manera i a assenyalar el Regne de Mohamed VI com a responsable en bona part del que ha passat.
"La dreta exonera el Marroc de responsabilitat en la crisi de Ceuta", va titular EL PERIÓDICO el 2 d’agost, quatre dies després de l’entrada de desenes de milers de persones pel pas d’El Tarajal. I és que aleshores el discurs tant de Feijóo com de Santiago Abascal, amb les diferències de fons i sobretot de forma habituals entre ells, assenyalava tan sols el Govern espanyol com a responsable, tant per falta de previsió en un escenari que en bona part, denunciaven, podia haver encoratjat la sonada sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre la possibilitat de tornar immigrants, com pel decret de regularització migratòria d’aquest mateix any. Al president de Vox la seva actitud li va valer que li esmenessin la plana alguns dels seus crítics interns.
"Després d’una nova escalada en la guerra híbrida del Marroc contra Espanya, ¿on és el president dels patriotes espanyols?", va assenyalar llavors l’exvicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, en una sarcàstica referència al càrrec que ostenta Abascal com a president de Patriotes, el grup europeu que encapçalen líders com, per exemple, el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, i la francesa Marine Le Pen.
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