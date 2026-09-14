Illa defineix el rumb per rellançar el Govern fins al final de la legislatura
El president de la Generalitat ofereix avui una conferència per desglossar el full de ruta dels pròxims anys i les carpetes dels seus consellers que han sigut definides com a estratègiques
Sara González
Fa poc més de dos anys, Salvador Illa exposava a les Drassanes les credencials amb què poc després es convertiria en president de la Generalitat amb el lema "Unir i servir" escrit de pròpia mà. Llavors va prometre més autogovern i un nou finançament. Ara, amb mig mandat a l’esquena, i al mateix escenari, tornarà a pronunciar un discurs per exposar la seva visió sobre on és Catalunya i quin rumb cal prendre davant els reptes, les urgències i els riscos que té per davant.
Entre cella i cella té rellançar el segell de la gestió, en un moment en què l’extrema dreta creix a cavall del malestar ciutadà. Malgrat haver aprovat els pressupostos del 2026, s’ha de veure el desenllaç del nou finançament i de l’aplicació de l’amnistia. També com es poden resoldre conflictes que han desgastat el Govern, com ara el pols amb els docents o el mal funcionament de Rodalies, o grans problemes com ara el de l’habitatge o el canvi climàtic.
"No serà una conferència més ni un exercici d’anuncis a curt termini", adverteixen fonts de presidència, que plantegen l’acte d’aquest dilluns com el punt de partida d’una reflexió que tindrà continuïtat en l’àmbit territorial. El president ha encarregat a tots els seus consellers que treballin a ple rendiment en carpetes que han sigut definides com a estratègiques per cada departament. EL PERIÓDICO fa una radiografia de les prioritats fixades en cada àrea.
Economia - Aprovar el nou finançament. El Govern reconeix que la seva prioritat és executar els pressupostos del 2026 i aconseguir l’aprovació del nou model de finançament, que podria aportar 4.700 milions més a Catalunya, a més de la condonació dels 17.000 milions d’euros del deute del FLA. El president posarà tota la carn a la graella perquè sigui així els pròxims mesos.TerritoriUn 15% d’habitatge públic i trens que funcionin.
El pla per construir 50.000 pisos protegits fins al 2030 és estratègic per al Govern. La fita és arribar a un 15% de parc públic. També que els trens de Rodalies, la gestió dels quals començarà a assumir amb el traspàs de l’R1 a l’octubre, funcionin. Es tracta de resoldre dos assumptes essencials per al dia a dia dels ciutadans. L’impuls de la transició ecològica és una altra de les assignatures pendents, amb l’impuls a les energies renovables i els parcs de bateries.
Educació - El conflicte amb els docents i el debat sobre el model.
Posar fi al flanc de desgast que implica el conflicte amb els docents és una de les urgències. El Govern s’ha plantat amb les millores anunciades fins ara i espera nous interlocutors dels sindicats després de les eleccions del març. Paral·lelament, es proposa obrir un debat sobre el sistema educatiu per als pròxims 10 anys, en què pretén revisar l’escola inclusiva, i impulsar un pla per climatitzar les aules.
Drets Socials i Inclusió - Accelerar la dependència i combatre la pobresa infantil.
Reduir l’espera per rebre l’ajuda per dependència de 400 dies de mitjana a 60 és un dels objectius que el president ha assenyalat en vermell. També el combat contra la pobresa infantil a partir del pla pilot Barris per Créixer que s’ha començat a posar en marxa i un esforç per facilitar a les famílies l’accés a prestacions socials, tenint en compte que la Generalitat assumirà la gestió de l’ingrés mínim vital aquesta tardor.
Interior i Seguretat - Més mossos i eficiència davant les emergències.
Arribar a 25.000 mossos el 2032 és una de les fites de la Conselleria, així com reduir la delinqüència i impulsar noves estratègies per fer front a la violència interpersonal, les estafes per internet i el narcotràfic. També la lluita contra els incendis i les inundacions. Està previst augmentar la plantilla de Protecció Civil i que Bombers arribi a la xifra de 4.000 professionals i 2.100 voluntaris, a més de revisar plans d’emergència i protocols. La reorganització de les policies locals per homogeneïtzar-les és un altre dels assumptes que tenen entre mans en aquesta Conselleria.
Salut - Transformar el sistema sanitari.
El propòsit de la Conselleria de Salut és transformar el sistema sanitari davant reptes com l’envelliment de la població, la falta de professionals i la introducció de la intel·ligència artificial per a la detecció precoç del càncer amb l’any 2035 com a horitzó. El desplegament de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària també és clau per unificar la resposta dels serveis socials i sanitaris, especialment per a les persones amb dependència i la gent gran.
Presidència - Administració més àgil i suport al món local.
Presidència, a més de coordinar l’acció del Govern, preveu continuar impulsant lleis per simplificar tràmits i 210 gestions ciutadanes. També reforçar el suport al món local amb els 500 milions del PUOSC fins al 2029 i activar el Pla de Pobles pactat amb ERC, dotat amb 400 milions.
Entre els seus objectius figuren, així mateix, accelerar les noves instal·lacions del Clínic i el Josep Trueta, el projecte Media City i la candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d’IA, impulsades per la Unió Europea. Tots aquests objectius són considerats estratègics per al Govern d’Illa.
Justícia - Més jutjats i llei de memòria.
El 31 de desembre, Catalunya començarà el desplegament de 91 noves unitats judicials per reforçar la justícia catalana i mirar de descongestionar els jutjats. També s’aprovarà la llei de memòria els pròxims mesos, l’aplicació de la qual obligarà a retirar tota la simbologia franquista en un termini de dos anys i a sancionar l’enaltiment del franquisme. A més, el futur centre penitenciari obert de Barcelona, a la Zona Franca i que substituirà el de la Trinitat, ja és a la recta final. Serà la presó per a reclusos en tercer grau més gran de Catalunya i la segona construïda expressament per a aquest tipus de presos.
Agricultura - Gestió de boscos i modernitzar regadius.
Illa ha situat com a estratègica la gestió dels boscos i la reducció de la massa forestal per prevenir els incendis. L’objectiu és intervenir en 2.000 hectàrees anuals a partir del 2029 i un pla d’aprofitament de la fusta i la biomassa. També la gestió dels 3.000 milions d’euros promesos fins al 2040 per modernitzar regadius.
Empresa i Treball - Més inversió en R+D.
La Conselleria s’ha marcat apujar fins al 2% del PIB la inversió empresarial en R+D i superar 12.000 empreses innovadores i 3.000 empreses emergents, així com duplicar els professionals digitals i avançar cap a la paritat de gènere. També planteja adaptar les condicions laborals al canvi climàtic, especialment davant la calor extrema, i reforçar la seguretat i salut laboral davant riscos emergents com la salut mental, la IA i també l’envelliment.
UE i Acció Exterior - Noves delegacions i cooperació amb Ucraïna.
La Generalitat obrirà noves delegacions al Canadà, Jordània i la Xina, i ressituarà les de Bucarest, Nairobi, Rabat i São Paulo. En el seu viatge oficial recent a Ucraïna, Illa va solemnitzar el compromís de Catalunya amb la reconstrucció d’aquest país i va signar projectes de cooperació i més ajuda humanitària.
Política Lingüística - Català als comerços i a la feina.
Per potenciar el català, s’ha fixat una intervenció específica en la retolació i atenció al públic als comerços i una estratègia al món laboral per oferir formació lingüística in situ als empleats. També es prepara una campanya mediàtica de sensibilització dirigida als nous parlants.
Cultura - Blindar l’accés a la cultura com a dret.
En tramitació al Parlament hi ha la llei que ha de convertir en un dret l’accés i la participació en la vida cultural. Per fer-ho es pretén forjar un pacte nacional que fixi les prioritats per desplegar-lo, a més de culminar inversions a Tarragona per revertir la desinversió en aquesta zona.
Recerca i Universitats - Innovació i més places en Medicina.
La Generalitat vol situar Catalunya entre les 50 regions més innovadores impulsant infraestructures i projectes estratègics en àmbits com la supercomputació, la IA, els semiconductors, la biomedicina, les tecnologies quàntiques i l’espai. També vol crear més de 700 noves places de la carrera de Medicina fins al 2032 i activar en dos anys les beques salari per als estudiants amb menys recursos.
Feminisme i Igualtat - Pla d’igualtat i lluita contra la violència i l’odi.
Al llarg de l’any vinent, s’ha d’aprovar el pla d’igualtat per incorporar la perspectiva de gènere en tota l’acció del Govern. En el full de ruta també hi ha incrementar la prevenció i la resposta integral davant la violència masclista i en el pacte nacional contra els discursos d’odi, encara en fase d’elaboració.
Esports - Accés universal a l’activitat física.
Fins a la fi del mandat, el Govern vol impulsar la nova llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya per actualitzar el marc vigent des de l’any 2000. Es pretén assegurar l’accés equitatiu i universal a l’esport, facilitar la construcció d’equipaments i instal·lacions esportives i millorar les actuals.
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