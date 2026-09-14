Irene Montero defensa primàries a l’esquerra per «encertar» i «sortir del bucle»
L’exministra d’Igualtat confirma la seva disposició a presentar-se a aquest procés de primàries si finalment s’aconsegueix implementar el mètode d’elecció defensat per la direcció de Podem
EFE
La número dos de Podem, Irene Montero, ha insistit en la seva proposta de celebrar unes primàries obertes a l’esquerra per elegir candidat per a les pròximes eleccions generals, a les quals ella es presentaria, ja que considera que donar la veu a la gent és la manera d’«encertar» i «sortir del bucle».
«Hem de ser capaços de plantejar un mètode que ens faci possible tenir aquesta candidatura més enllà de les converses (entre formacions). No ho dic des d’una posició antipartits, però ha de prendre la paraula la gent. I si fem unes primàries en què pugui participar tothom i a les quals es pugui presentar tothom, crec que tenim més garanties d’encertar i de fer les coses bé i de sortir una mica d’aquest bucle etern», ha dit aquest dilluns en una entrevista a la cadena SER.
D’aquesta manera, la també eurodiputada i exministra d’Igualtat s’ha referit a la proposta de primàries obertes que va fer dissabte durant un acte de Podem i que, segons ha assenyalat aquest dilluns, serviria per configurar una candidatura que «representi tota l’esquerra» i «tota la gent que creu que el sistema no funciona i que és el sistema el que ha de canviar».
Quan li han preguntat si la decisió de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, de no repetir de candidata en les generals, previstes per al 2027, facilita poder arribar a un acord amb altres partits, ha respost que el que ho facilitarà és que la gent «pugui participar massivament» en unes primàries.
«Sempre que hem pres grans decisions en els últims anys ha sigut amb la participació de la gent i fent que el nostre criteri compti», ha afegit.
La proposta de Podem arriba en un moment en què els quatre partits involucrats en la refundació de Sumar (Moviment Sumar, IU, Més Madrid i els Comuns) continuen immersos en la preparació d’una candidatura d’unitat, amb la porta oberta a més formacions i amb la intenció de designar candidat o candidata per a les generals aquesta tardor.
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