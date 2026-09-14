El líder popular enceta el curs polític a Barcelona
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna aquesta setmana a Catalunya per acompanyar la renovada direcció del PP català, amb Alejandro Fernández al capdavant del partit i Juan Fernández com a número dos. El líder popular donarà el tret de sortida al nou curs polític del PPC en un "gran acte" amb afiliats a Barcelona.
La cita coincidirà aquest diumenge amb la tradicional Festa de la Rosa del PSC, que cada any aplega a Gavà milers de militants. La trobada sol comptar amb la presència del president del Govern, Pedro Sánchez. Si es confirma la seva assistència, Sánchez i Feijóo protagonitzaran dos actes polítics de primer nivell a pocs quilòmetres de distància.
Catalunya s’ha convertit en una parada cada vegada més recurrent en l’agenda de Feijóo. Des del 2024, el líder ha intensificat les visites, gairebé una cada mes en alguns períodes. A Génova ho emmarquen en una estratègia de "campanya electoral permanent", ja que el PP considera que millorar els resultats a Catalunya pot acabar sent decisiu per portar Feijóo a la Moncloa.
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