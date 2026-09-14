Mig Europa restringirà el comerç amb els assentaments d’Israel
L’acció col·lectiva d’una dotzena de països, entre els quals hi ha Espanya, el Regne Unit i França, és la resposta a la incapacitat de la UE d’actuar en bloc per frenar Netanyahu a Cisjordània
Ricardo Mir de Francia
Aquesta setmana passada va passar una cosa poc habitual en la diplomàcia europea. Si més no en la seva conducta respecte d’Israel. Després d’afirmar durant dècades que els assentaments israelians són il·legals, a més d’"un obstacle per a la pau", i condemnar-ne moltes vegades l’expansió contínua, 11 països europeus –a més del Canadà– van anunciar mesures conseqüents amb la seva pròpia postura. I aquí hi ha en una gran part la novetat. Amb Espanya inclosa i el Regne Unit aquesta vegada al capdavant, es van comprometre a restringir el comerç amb els assentaments i a considerar mesures punitives addicionals, que en el cas de Londres inclouran sancions a empreses i entitats israelianes que participen en la colonització dels territoris palestins ocupats.
L’acció col·lectiva de la dotzena de països és en una gran part una resposta a la incapacitat de la Unió Europea per actuar en bloc davant les intencions del Govern de Benjamin Netanyahu d’"enterrar la idea de l’Estat palestí", per fer servir les paraules del seu ministre de Finances, Bezalel Smotrich. Una operació de salvament contra el temps i els fets irreversibles que Israel crea sobre el terreny, com va ara expressar el comunicat conjunt dels Dotze i, d’una manera més eloqüent, el nou ministre d’Exteriors britànic. Ed Miliband –que és jueu i té estrets llaços familiars amb Israel– va fugir dels malabarismes retòrics habituals per condemnar el "terrorisme rampant dels colons", la "neteja ètnica" de desenes de comunitats expulsades de les seves terres o l’annexió de facto d’extenses zones de Cisjordània.
Línia vermella
La cirereta del pastís és el recent anunci per licitar la construcció d’habitatges a l’anomenada zona E1 a Jerusalem Est, durant dècades una línia vermella per a la comunitat internacional. El nou assentament partiria Cisjordània en dos i n’impediria a la pràctica la continuïtat territorial i la viabilitat econòmica. "És aviat per saber si hi ha un canvi de paradigma en la comunitat internacional, però sens dubte és un canvi", diu a aquest diari la veterana activista de Peace Now, Haagit Ofran. "Han trencat amb el que fins ara era un tabú i han passat de les condemnes verbals a les mesures concretes; probablement es deu al fet que la política israeliana s’ha tornat l’horrible, però també a l’agressivitat i el racisme verbal que despleguen els nostres líders".
Les mesures concretes no se sabran fins d’aquí a uns mesos, però en la nova política anunciada hi ha dos elements. El primer són les restriccions a la importació de productes dels assentaments, en què es produeixen principalment dàtils, cosmètics, hortalisses d’hivernacle i oli d’oliva. Països com Espanya o Irlanda ja hi apliquen des de fa un quant temps aquest boicot. I d’altres com els Països Baixos i Bèlgica n’ultimen la legislació. L’holandesa és particularment estricta. No solament inclou les mercaderies produïdes a Cisjordània i Jerusalem Est, sinó també al Golan sirià.
Els assentaments contribueixen relativament poc a l’economia israeliana. Preocupa més els seus empresaris l’efecte psicològic. No s’ha d’oblidar que Europa és el principal mercat dels exportadors israelians. Dels 56.000 milions de béns industrials que va exportar el 2025, un 31% van recalar a Europa i un 26% als països de la UE.
Boicot general
"Als consumidors europeus no els interessa si el producte ve dels territoris o del Golan. No tenen temps de comprovar on és la línia verda. A la pràctica aquests boicots afecten tots els productes israelians", va dir aquesta setmana el president de l’Associació d’Indústries Alimentàries, Lior Levy. "L’Europa Occidental s’està quedant sense productes israelians. És dramàtic i estressant", va afegir al diari financer Calcalist. L’altra pota de les noves mesures telegrafiades són les sancions. Miliband va apuntar que se sancionaran empreses de construcció, d’obres públiques, financeres o immobiliàries que participen en l’expansió de colònies. "Qualsevol empresa que competeixi per una licitació als assentaments necessita l’aval d’una entitat financera, de manera que els bancs han de fer una seriosa avaluació de riscos", explica Yehuda Shaul, fundador del laboratori d’idees Ofek (Centre Israelià d’Assumptes Públics) i activista. "Hauran de decidir si prioritzen el seu negoci als assentaments i s’arrisquen a quedar fora del sistema financer britànic o si s’estimen més preservar el seu estatus internacional i no avalar certs projectes", afegeix.
Per això les sancions poden ser a la llarga més efectives que el boicot comercial. La seva onada expansiva és potencialment gran, capaç d’afectar bancs o companyies d’assegurances.
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