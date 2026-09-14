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Colau no descarta tornar a la política institucional si en algun moment és "especialment útil"

L'exalcaldessa de Barcelona assegura que no vol mantenir-se "per inèrcia" als càrrecs

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau / Mariscal / EFE

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ACN

Barcelona

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tornar a la política institucional si "en algun moment és especialment útil per fer alguna cosa en concret". "M'ho podria tornar a plantejar", ha afegit en declaracions a RTVE. L'exlíder dels Comuns ha assegurat que no vol mantenir-se "per inèrcia" als càrrecs perquè, segons ha afegit, això "deteriora" la imatge de la política. En aquest sentit, ha defensat que està bé "entrar i sortir" de la política institucional. I no ha tancat la porta a fer-ho més endavant.

De moment, segons ha explicat, segueix dient que no als càrrecs que "de tant en tant" li ofereixen. Colau ha afirmat que afrontar l'alcaldia de Barcelona va ser un "repte enorme, dificilíssim, però preciós".

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