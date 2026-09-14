Colau no descarta tornar a la política institucional si en algun moment és "especialment útil"
L'exalcaldessa de Barcelona assegura que no vol mantenir-se "per inèrcia" als càrrecs
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tornar a la política institucional si "en algun moment és especialment útil per fer alguna cosa en concret". "M'ho podria tornar a plantejar", ha afegit en declaracions a RTVE. L'exlíder dels Comuns ha assegurat que no vol mantenir-se "per inèrcia" als càrrecs perquè, segons ha afegit, això "deteriora" la imatge de la política. En aquest sentit, ha defensat que està bé "entrar i sortir" de la política institucional. I no ha tancat la porta a fer-ho més endavant.
De moment, segons ha explicat, segueix dient que no als càrrecs que "de tant en tant" li ofereixen. Colau ha afirmat que afrontar l'alcaldia de Barcelona va ser un "repte enorme, dificilíssim, però preciós".
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026
Kia reinventa el crossover: el nou XCeed combina una silueta elegant, tecnologia intel·ligent i practicitat quotidiana
Els productors de calçots comencen ja la campanya pressionats per la forta demanda i el canvi climàtic
El Gremi d'Instal·ladors llança una plataforma web pionera per revolucionar el sector de la transició energètica
Contingut ofert per