Inici del curs polític
Junqueras obre una ronda de contactes per buscar un «gran pacte de país» sobre l’educació
ERC es reunirà amb representants del sector educatiu per intentar formular propostes davant els problemes actuals
Junqueras proposa crear un comitè d’experts per a Educació amb un mandat de 12 anys
Illa compareixerà el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA
ERC dedica la meitat de les seves preguntes a Illa al Parlament a l’exigència que compleixi els seus acords
Quim Bertomeu
Els problemes del sector educatiu a Catalunya,entre vagues de professors i polèmiques infinites amb les proves PISA, s’han convertit en un dels grans temes de controvèrsia de la política catalana. Aquest dilluns, ERC ha anunciat que el president del seu partit, Oriol Junqueras, iniciarà ben aviat una ronda de contactes amb diferents actors de la comunitat educativa per intentar buscar solucions als problemes actuals.
L’objectiu d’aquestes trobades serà «escoltar» els principals protagonistes del sector per conèixer de primera mà les seves demandes, idees i queixes, ja que ERC considera que només des del «diàleg» serà possible trobar una sortida. El partit republicà també utilitzarà aquestes trobades per explicar la seva pròpia proposta, que ja va avançar al principi de l’estiu. Va ser el mateix Junqueras qui va proposar crear un comitè d’experts que assessori la Conselleria d’Educació per implementar millors polítiques i per sortir del bucle de polèmiques en què viu instal·lada des de fa temps.
Les virtuts d’aquest comitè d’experts, segons va explicar ERC al seu dia, és que tindria un mandat d’entre 8 a 12 anys, cosa que li donaria tranquil·litat i recorregut per desenvolupar les seves idees més enllà del que duren les legislatures –quatre anys– i del que aconsegueixen aguantar els governs a Catalunya. La idea de fons, doncs, és que els experts tinguin l’estabilitat per treballar que no tenen mai els consellers d’Educació, el càrrec dels quals està permanentment en qüestió.
Ens estem jugant el futur dels nostres fills i filles
Junqueras iniciarà aquesta ronda de contactes de manera imminent, i tot i que aquest dilluns ERC no ha volgut explicar amb precisió qui seran els interlocutors, la idea és reunir-se amb representants de les famílies; dels professors; de les entitats del sector; amb els sindicats; les direccions dels centres; experts educatius i ajuntaments. L’estació final és intentar entre tots un «gran pacte de país» que trobi la clau per trobar solucions als problemes actuals.
«El sistema educatiu del país ha de guanyar en estabilitat. Hem d’abordar els reptes perquè ens estem jugant el futur dels nostres fills i filles», ha dit el portaveu parlamentari d’ERC Jordi Albert, que ha sigut l’encarregat d’anunciar aquesta ronda de contactes. El seu argument és que cal parlar «cara a cara» amb les persones que «més han de dir sobre el sistema educatiu del país».
Visibilitat i dubtes raonables
El dubte raonable que sorgeix és fins a quin punt un partit està capacitat per trobar les solucions a uns problemes que no troba la Generalitat des de fa anys, tampoc quan ERC va liderar la conselleria afectada. Els republicans, no obstant, consideren que no poden quedar-se aturats davant la gravetat de l’assumpte. També és la manera d’exhibir el seu descontentament sobre com l’actual consellera, Esther Niubó, està gestionant aquest assumpte.
A més, una ronda de contactes així ofereix als republicans visibilitat i contactes, dos elements valuosos per al present com a partit de l’oposició, i també per al futur com a partit que aspira a tornar a la Generalitat. Tot el capital que poden acumular avui sobre el tema educatiu podran desenvolupar-lo potencialment demà si recuperen responsabilitats en l’administració catalana.
Precisament, aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà una conferència sobre l’equador del seu mandat en què s’espera que abordi la carpeta educativa. Anirà a escoltar-lo una delegació d’ERC en què estarà el portaveu del partit, Isaac Albert. Albert ha assegurat que acudeixen a la cita amb voluntat d’escoltar, però ha criticat que s’està demostrant que l’executiu d’Illa «no està a l’altura» del càrrec i que davant els problemes es caracteritza per la seva «resignació» i «mala gestió».
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