Llei de nets
Óscar López manté el xoc amb el poder judicial: «Hi ha llops solitaris que atenen la crida d’Aznar»
El ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública insinua prevaricació en la sentència contra la llei que impedeix el vot als descendents d’exiliats
Iván Gil
El xoc entre el Govern i el Tribunal Suprem continua escalant. Les crítiques per la sentència que paralitza la denominada llei de nets no s’han aturat i aquest dilluns va ser el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública el que va titllar la sentència de «salvatjada» per afectar els drets fonamentals i «alimentar la ultradreta» en les seves tesis sobre una tupinada electoral. L’Executiu veu la llei d’amnistia com l’origen de les friccions amb l’alt tribunal. Una cosa que, segons López, «alguns no han perdonat».
El també secretari general dels socialistes a la Comunitat de Madrid s’ha referit a «salvapatrias» que fan el possible per enderrocar aquest Govern», deixant anar prevaricació durant una entrevista a TVE. «Hi ha sectors, llops solitaris, que atenen la trucada d’Aznar», va assegurar amb referència a la invitació de l’expresident perquè «qui pugui fer que faci».
Més concretament, va apuntar que «hi ha jutges que no estan aplicant correctament la justícia» per reiterar que estarien «entossudits que tot s’hi val per enderrocar aquest govern». Les trucades de la presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, per rebaixar la desqualificació pública dels jutges divendres passat durant l’obertura de l’any judicial no semblen haver fet efecte. Així mateix, va qualificar d’«imputació d’extraordinària gravetat» l’«acusació expressa i generalitzada que els jutges actuen per raons polítiques i no jurídiques».
Des de l’Executiu eviten la generalització i defensen la seva llibertat d’expressió per criticar algunes fallades. Precisament, abans del discurs de la presidenta de l’alt tribunal, el ministre de Transport, Óscar Puente, va assenyalar que «hi ha jutges fent política». Així mateix, va reconèixer les tensions amb el poder judicial, tornant a situar el seu origen en la mesura de gràcia als condemnats pel procés i estenent-se amb altres capítols com la condemna contra el fiscal general o la recent decisió de la jutge que investiga la crisi a Ceuta per «ocultar» informes al Govern.
Efectes del vot exterior
Després de paralitzar-se la llei de nets per estendre la nacionalitat als descendents d’exiliats, Pedro Sánchez ja va apressar a resoldre definitivament com més aviat millor alertant que estan en joc els drets electorals d’aquestes persones. A més, va associar la interlocutòria amb el fet que «hi ha un corrent de fons de qüestionament per part de la ultradreta i la dreta, cada vegada més ultra, dels règims democràtics i notícies falses a favor de suposats tupinades».
Des de la defensa que puguin votar els descendents dels qui es van veure obligats a exiliar-se, en el Govern recorden que en les passades eleccions generals, amb aquesta norma ja en vigor, va ser el PP qui va guanyar en el vot exterior per qüestionar els ‘bulos’ sobre suposats intents de tupinada’. Concretament, el recompte de vot CERA va modificar un escó, que va passar del PSOE a mans dels populars.
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