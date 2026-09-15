Una anàlisi militar va preveure "sorpreses estratègiques" com la de Ceuta
Un comandant de l’Exèrcit va advertir al desembre de problemes derivats de la descoordinació de la intel·ligència de l’Estat
Juan José Fernández
Avisos del CNI, previsions de la Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil i de l’àrea d’Immigració i Fronteres de la Policia Nacional, i institucions que no se sap si van tramitar correctament la informació... La desclassificació dels papers de Ceuta va deixar en l’aire una impressió de noqueig de l’aparell politicoperatiu de la Seguretat de l’Estat, una situació que ja van advertir les Forces Armades fa nou mesos.
El Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden) va preveure en una de les seves anàlisis la possibilitat que Espanya es vegi condemnada a afrontar problemes internacionals per descoordinació del Sistema de Seguretat Nacional (SSN), dispersió del treball dels seus serveis d’intel·ligència i incomunicació entre la intel·ligència de l’Estat i l’esglaó de decisió política. Al desembre, gairebé un any abans que més de 70.000 persones assaltessin la frontera de Ceuta, un treball de l’Escola Superior de les Forces Armades (Esfas) va vaticinar que Espanya es veuria condemnada a afrontar "sorpreses estratègiques".
Per descriure el que ha passat a Ceuta, l’expressió resulta suau, però no s’ha pronunciat a posteriori, sinó mesos abans: "Sorpresa estratègica" és un educat eufemisme tècnic que ve a resumir en quines situacions desagradables es pot trobar Espanya si no coordina de manera eficaç la seva intel·ligència. D’això també va advertir l’Exèrcit.Per descriure el que ha passat a Ceuta, l’expressió resulta suau, però no s’ha pronunciat a posteriori, sinó mesos abans: “Sorpresa estratègica” és un educat eufemisme tècnic que ve a resumir en quines situacions desagradables es pot trobar Espanya si no coordina de manera eficaç la seva intel·ligència. D’això també va advertir l’Exèrcit.
Capacitat d’anticipació
"Tot i que el marc jurídic ofereix els principis de coordinació i unitat d’acció, l’SSN no disposa d’un sistema propi d’intel·ligència que orienti de manera sistemàtica les seves prioritats", analitza Integració de la intel·ligència en el Sistema de Seguretat Nacional, escrit pel comandant de Transmissions de l’Exèrcit de Terra Ricardo Simón.“Tot i que el marc jurídic ofereix els principis de coordinació i unitat d’acció, l’SSN no disposa d’un sistema propi d’intel·ligència que orienti de manera sistemàtica les seves prioritats”, analitza l’informe ‘Integració de la intel·ligència en el Sistema de Seguretat Nacional’, escrit pel comandant de Transmissions de l’Exèrcit de Terra Ricardo Simón.
A la seva introducció, aquest oficial advertia que, atès que "les amenaces a la Seguretat Nacional ja no es presenten de manera aïllada" i evolucionen a corre-cuita, "la reacció de l’Estat no es pot limitar a gestionar els efectes de cada crisi quan ja està en curs".A la seva introducció, aquest oficial advertia que, atès que “les amenaces a la Seguretat Nacional ja no es presenten de manera aïllada” i evolucionen a corre-cuita, “la reacció de l’Estat no es pot limitar a gestionar els efectes de cada crisi quan ja està en curs”. El treball clama a favor d’obtenir capacitat d’anticipació, en una altra pinzellada que serviria per a un retrat anticipat del que ha passat amb l’allau migratòria de Ceuta.El treball clama a favor d’obtenir capacitat d’anticipació, en un altre pinzellada que serviria per a un retrat anticipat del que ha passat amb l’allau migratòria de Ceuta.
En aquest sentit, i després de denunciar la falta de sistemes d’alerta primerenca, avisa que Espanya s’aboca al barranc de les "sorpreses estratègiques". Una, la de Ceuta, manté el Govern en una cantonada del ring.En aquest sentit, i després de denunciar la falta de sistemes d’alerta primerenca -de la qual aquest diari informava aquest cap de setmana-, avisa que Espanya s’aboca al barranc de les “sorpreses estratègiques”. Una d’elles, la de Ceuta, manté el Govern en una cantonada del ring. Alerta primerenca és, per a Simón, la capacitat de "detectar senyals febles i tendències abans que es converteixin en crisi".Alerta primerenca és, per al comandant Simón, la capacitat de “detectar senyals febles i tendències abans que es converteixin en crisi”.
Una convocatòria multitudinària a les xarxes socials cridant a "atacar", la possible relaxació de les forces de seguretat marroquines pel fet de ser la Festa del Tron, els efectes crida de la regularització d’immigrants i de la sentència del Suprem que proscriu les devolucions en calent de migrants que arribessin nedant... De tots aquests senyals en tenien coneixement, cadascuna pel seu compte, i algunes compartint tota la seva informació, les àrees d’Intel·ligència de Defensa, l’Exèrcit, la Policia i la Guàrdia Civil. Però alguna cosa va passar en la crisi de Ceuta perquè la informació sobre l’amenaça que ja tenien els diferents serveis no arribés al poder polític amb prou volum.
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