Catalunya crearà un registre de sistemes d’intel·ligència artificial
L’objectiu és supervisar aquesta tecnologia i "blindar els drets laborals" dels ciutadans, assegura el president
S. G.
En ple debat global sobre la regulació de la intel·ligència artificial, el Govern de Salvador Illa aprovarà avui la creació d’un "observatori català d’IA i mercat de treball" que inclourà un registre de sistemes algorítmics per "saber on, com i per a què s’utilitza aquesta tecnologia" i "blindar els drets laborals" dels catalans a fi d’evitar que "cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana". A això es va comprometre ahir el president de la Generalitat en la seva conferència, en la qual va concretar que aquest pla comptarà amb una inversió de 1.000 milions d’euros fins al 2030.
"Catalunya vol liderar una IA ètica i responsable, que aprofiti les oportunitats de la tecnologia sense deixar de protegir les persones i els seus drets", va defensar Illa després d’anunciar la creació d’aquest observatori, que ha de permetre "analitzar, anticipar i governar l’impacte de la intel·ligència artificial sobre l’ocupació". A més del registre de sistemes d’IA, el president va afirmar que destinarà recursos econòmics a les petites i mitjanes empreses per formar els treballadors "amb més risc de ser reemplaçats", i va estendre la mà a les patronals i els sindicats per acordar les mesures concretes.
"El poder de la IA se’ns està revelant com un poder sense límits. La IA no és neutra, sinó que respon a uns interessos que no poden estar en mans d’uns quants ni per sobre del bé comú. Tenim el deure de traslladar aquesta alerta a l’àmbit polític i jurídic. És necessari un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Això no significa anar en contra de la innovació tecnològica. Al contrari, significa promoure una ciència i una tecnologia al servei de tots", va defensar Illa.
Avís d’Anthropic
El president català es va referir a la IA l’endemà que el director executiu i cofundador d’Anthropic, Dario Amodei, llancés un avís perquè es desacceleri el ritme al qual es desenvolupa la IA, alerta que van secundar els principals líders del sector.
No és la primera vegada que Illa manifesta la seva preocupació pels efectes que aquesta tecnologia podria provocar en la societat catalana. El maig passat va viatjar a Califòrnia per conèixer com evolucionen les investigacions a Silicon Valley i, poc després, va assegurar prendre nota de l’encíclica del papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas, que adverteix dels riscos de la intel·ligència artificial i els "tecnoligarques" que la gestionen.El president català s’ha referit a la IA l’endemà que el director executiu i cofundador d’Anthropic, Dario Amodei, hagi llançat un avís perquè s’aposti per una desacceleració del ritme al qual es desenvolupa la IA, una alerta que han secundat els principals líders del sector. No és la primera vegada que Illa manifesta la seva preocupació pels efectes que aquesta tecnologia pot provocar en la societat catalana. El mes de maig passat va viatjar a Califòrnia precisament per conèixer de primera mà com evolucionen les investigacions a Silicon Valley i, poc després, va assegurar prendre nota de l’encíclica del papa León XIV, ‘Magnifica Humanitas’, en la qual adverteix dels riscos de la intel·ligència artificial i els "tecnoligarques" que la manegen.
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