Commoció per l’assassinat a Mèxic d’una Erasmus espanyola
La fiscalia mexicana investiga el crim de Claudia Tacoronte, estudiant canària de 21 anys, com un feminicidi
G. MORALES / Y. ALMEIDA / C. BARCALA
Família, amics i natura. Eren alguns dels pilars de Claudia Tacoronte Aguilera, l’estudiant grancanària assassinada dissabte a l’estat mexicà de Morelos. La jove tenia 21 anys i estudiava el quart curs d’Educació Infantil a la Universitat de Granada (UGR), tot i que anteriorment havia iniciat el grau d’Educació Primària a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (ULPGC), durant el 2022-2023.
Al país nord-americà es trobava fent un intercanvi acadèmic Erasmus. No obstant, tot just un mes després de la seva arribada, els seus plans es van veure truncats al ser víctima d’un crim que la Fiscalia mexicana investiga com a feminicidi.Els projectes d’intercanvi ajuden els estudiants a sumar noves experiències, amarar-se de noves cultures i conèixer la metodologia d’altres universitats. No obstant, tot just un mes després de la seva arribada, els seus plans es van veure truncats al ser víctima d’un suposat robatori amb arma blanca mentre era a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, a la Casa de la Cultura de Cuautla. Un crim que la Fiscalia mexicana investiga com a feminicidi. El que se sabia fins al moment –va informar el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron– és que la noia va ser atacada per un individu als voltants de la Casa de la Cultura del municipi de Cuautla, on va intentar arrecerar-se abans que l’agressor l’atrapés.
Segons el mitjà local Diario de Morelos, l’estudiant era dissabte a la nit, cap a les 23 hores, al centre cultural de Cuautla per assistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. A l’exterior del recinte la va sorprendre l’agressor, que la va apunyalar en un presumpte intent de robatori. La víctima va intentar demanar ajuda, però ja era tard. Quan els serveis d’emergència van arribar, només van poder confirmar la seva mort. L’autor del crim –que testimonis van descriure com un home amb dessuadora blanca i motxilla negra– ja havia fugit. Al tancament d’aquesta edició, encara el buscaven.
L’assassinat va desencadenar una onada de commoció a la comunitat educativa a totes dues bandes de l’Atlàntic. Tot i que l’estudiant només va cursar un any dels seus estudis a Gran Canària, la ULPGC va celebrar ahir un minut de silenci en honor de l’exalumna. "Avui no només plorem la pèrdua d’una estudiant espanyola, sinó també d’una estudiant nostra, una filla de la nostra illa", va afirmar la vicerectora de Professorat de la ULPGC, Belén López. La Universitat de Granada també li va retre homenatge amb un minut de silenci.
Ampliar horitzons
Els perfils públics a les xarxes socials de Tacoronte reflecteixen una jove unida al seu grup d’amics i amb predilecció pels espais naturals. Entre les seves publicacions abunden imatges d’excursions per la muntanya, platges, boscos i viatges, a més de fotos amb familiars i amics.
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