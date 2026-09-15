Els països del Golf assagen rutes alternatives per exportar el seu petroli
Els principals productors de la regió proven de garantir la continuïtat del transport de cru, tot i que els experts alerten que les noves alternatives no estan exemptes de riscos
Lucas Font
El bloqueig de dos dels punts més estratègics per a la navegació mundial, els estrets d’Ormuz i de Bab el-Màndeb, està forçant els països del golf Pèrsic a accelerar les rutes alternatives per a les seves exportacions de petroli. El trànsit per Ormuz, per on va arribar a circular el 20% del cru mundial, fa gairebé sis mesos que està paralitzat, mentre que la navegació a través de Bab el-Màndeb s’ha vist compromesa per l’avanç dels rebels houthis, aliats de l’Iran, a la costa occidental del Iemen. Els països de la regió estan provant de garantir la continuïtat del transport de cru al marge de la inestabilitat en aquests enclavaments, però els experts alerten que les noves rutes no estan exemptes d’inconvenients.
El volum de petroli i derivats que circulen per Ormuz va passar de 21 milions de barrils diaris en l’últim trimestre del 2025 a tot just 5 milions de barrils diaris en el segon trimestre del 2026, segons dades de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, per les sigles en anglès). Una caiguda que els principals països exportadors de la regió –l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i l’Iraq– estan mirant de tapar amb la diversificació de les seves rutes cap a Àsia i Europa.
La principal ruta alternativa per a l’exportació de petroli de l’Aràbia Saudita s’ha vist compromesa en els últims dies amb la presa de l’estret de Bab el-Màndeb per part dels houthis i amb el tancament temporal de l’oleoducte Petroline després de l’atac llançat des de l’Iraq aquest cap de setmana, atribuït a milícies proiranianes. Aquest conducte, que creua el país d’est a oest, havia permès desviar gran part de les exportacions que passaven originalment per Ormuz: l’IEA estima que el país transportava 2 milions de barrils diaris per aquesta via abans del conflicte, una xifra que va augmentar fins als 7 milions de barrils diaris en tot just uns mesos, segons la petroliera estatal Aramco.
El canal de Suez i Sumed
El Govern saudita està provant de reobrir l’oleoducte com més aviat millor, però fins i tot amb el restabliment del servei, la ruta de Bab el-Màndeb continuarà compromesa. L’única alternativa per a les exportacions del país passa ara pel canal de Suez i per l’oleoducte Sumed, que connecta l’extrem nord del mar Roig amb el Mediterrani. Aquesta ruta ofereix una sortida per als petroliers saudites, però presenta alguns inconvenients, ja que els vaixells amb destinació a Àsia es veuran obligats a rodejar la costa occidental de l’Àfrica i creuar el cap de Bona Esperança, cosa que elevarà de manera significativa la durada de les travessies i els costos del transport.
"No hi ha cap ruta marítima alternativa que sigui totalment segura. Els atacs dels houthis contra el transport marítim comercial al mar Roig i als voltants de Bab el-Màndeb ho han deixat molt clar", explica a EL PERIÓDICO Justin Dargin, expert en mercats energètics de la Universitat de Harvard.
Els Emirats Àrabs Units han accelerat el transport de petroli a través de l’oleoducte Adcop, una infraestructura de 400 quilòmetres que connecta el complex de processament de Habshan, situat a la vora del golf Pèrsic, amb la ciutat de Fujairah, a l’altre costat de l’estret d’Ormuz. L’IEA estima que es transportaven 1,1 milions de barrils de cru diaris abans del bloqueig, una quantitat que en els últims mesos ha ascendit fins a 1,8 milions, el límit de la seva capacitat.
El Govern emiratià va anunciar el maig passat els seus plans de construir un nou oleoducte entre les dues localitats, l’acabament del qual està previst per al 2027. El projecte permetrà al país duplicar el volum transportat fins ara i incrementar les seves exportacions fins i tot en cas que Washington i Teheran acordin la reobertura d’Ormuz.
L’Iraq també ha sigut un dels països més castigats pel bloqueig de l’estret d’Ormuz, ja que fins al començament del conflicte era el segon exportador més important de cru per aquesta via, amb 3,3 milions de barrils diaris. La urgència d’augmentar el volum de les seves exportacions –que representen el 90% dels ingressos del país–, sumada a l’acostament diplomàtic amb el nou Govern sirià, ha obert la porta a la construcció de nous oleoductes cap al Mediterrani amb el suport dels EUA.
La Casa Blanca va anunciar al juliol el seu suport a la participació de Chevron en la construcció d’un megaprojecte per transportar fins a 2 milions de barrils de cru diaris entre les instal·lacions petrolíferes a Bàssora, al sud de l’Iraq, i el port sirià de Baniyas. En paral·lel, el Govern de Bagdad ha acordat amb Turquia la reactivació de l’oleoducte que connecta els camps petrolífers a Kirkuk, a prop del Kurdistan iraquià, amb el port turc de Ceyhan.
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