Els països de l’Àrtic demanen a la UE que s’hi impliqui per garantir-ne la seguretat
La regió és «una altra víctima de l’afebliment del sistema multilateral», reconeix António Costa / Finlàndia defensa alinear les posicions d’Europa i l’OTAN
Beatriz Ríos
Els països de l’Àrtic han reclamat a la Unió Europea que s’impliqui en la seguretat de la regió, que s’enfronta a múltiples amenaces al convertir-se en "un escenari central en el qual competeixen les grans potències", va advertir ahir el primer ministre finlandès, Petteri Orpo.Els països de l’Àrtic han reclamat a la Unió Europea que s’impliqui en la seguretat de la regió, que s’enfronta a múltiples amenaces en convertir-se en "un escenari central en què competeixen les grans potències", ha advertit el primer ministre finlandès, Petteri Orpo.
"El nostre entorn de seguretat ha canviat fonamentalment", va dir Orpo. "El que passa a l’Àrtic té repercussions directes per al conjunt de la UE. Per tant, necessitem un lideratge de la UE ferm i coordinat", va insistir el finlandès després d’una cimera a Rovaniemi (Finlàndia)."El nostre entorn de seguretat ha canviat fonamentalment", ha dit Orpo. "El que passa a l’Àrtic té repercussions directes per al conjunt de la UE. Per tant, necessitem un lideratge de la UE ferm i coordinat", ha insistit el finlandès després d’una cimera a Rovaniemi (Finlàndia).
En la reunió van participar el canceller alemany Friedrich Merz; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; d’Estònia, Kristen Michal; de Letònia, Andris Kulbergs, i el president de Lituània, Gitanas Nauseda; de Romania, Nicusor Dan, i del Consell Europeu, António Costa, a més de la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas. "La seguretat de l’Àrtic és la seguretat d’Europa", va dir Costa.A la reunió hi han participat el canceller alemany Friedrich Merz; els primers ministres de Dinamarca, Mette Frederiksen; d’Estònia, Kristen Michal; de Letònia, Andris Kulbergs, i els presidents de Lituània, Gitanas Nauseda; de Romania, Nicusor Dan, i del Consell Europeu, António Costa, a més de la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas. "La seguretat de l’Àrtic és la seguretat d’Europa", ha dit Costa.
Orpo va insistir que la UE "ha d’intensificar les seves accions per promoure l’estabilitat i la prosperitat a la regió". Això inclou la seguretat, el desenvolupament d’infraestructures, la seguretat energètica i la lluita contra el canvi climàtic, problemes fonamentals a l’Àrtic.Orpo ha insistit que la UE "ha d’intensificar les seves accions per promoure l’estabilitat i la prosperitat a la regió". Això va des de la seguretat fins al desenvolupament d’infraestructures, la seguretat energètica o la lluita contra el canvi climàtic, problemes fonamentals a l’Àrtic.
"Aquesta regió s’ha convertit en un punt crític geopolític. Rússia està reforçant les seves capacitats militars aquí i utilitza la seva presència per portar a terme activitats híbrides diàriament", va reconèixer Merz. El canceller alemany va remarcar que aquesta cimera ha de ser la fi de la "baixa atenció a l’Alt Nord"."Aquesta regió s’ha convertit en un punt crític geopolític. Rússia està reforçant les seves capacitats militars aquí i utilitza la seva presència per portar a terme activitats híbrides diàriament", ha reconegut Merz. El canceller alemany ha remarcat que aquesta cimera ha de ser la fi de la "baixa atenció a l’Alt Nord".
"Cooperació constructiva"
"L’Àrtic ha de continuar sent una regió de pau, estabilitat i cooperació constructiva basada en el dret internacional i el respecte als pobles internacionals i els seus drets", va dir el finlandès. A més, va defensar la necessitat que les posicions de la Unió Europea i l’OTAN estiguin alineades."L’Àrtic ha de continuar sent una regió de pau, estabilitat i cooperació constructiva basada en el dret internacional i el respecte als pobles internacionals i els seus drets", ha dit el finlandès. A més, he defensat la necessitat que les posicions de la UE i l’OTAN estiguin alineades.
Als intents d’influència i control de la Xina s’han sumat també les amenaces dels Estats Units a la sobirania de Groenlàndia, un territori clau per a la regió. Tot i que sense mencionar-ho explícitament, el president del Consell Europeu va reconèixer que "l’Àrtic és una altra víctima de l’afebliment del sistema mul tilateral".Als intents d’influència i control de la Xina s’hi han sumat les amenaces dels Estats Units a la sobirania de Groenlàndia, territori clau per a la regió. Tot i que sense mencionar-ho, el president del Consell Europeu ha reconegut que "l’Àrtic és una altra víctima de l’afebliment del sistema multilateral".
La primera ministra danesa ha assegurat que les converses amb els EUA continuen, però "és aviat" per treure’n conclusions. "Quan vaig assumir el càrrec de primera ministra de Dinamarca, la regió de l’Àrtic no figurava realment a l’agenda de la UE ni de l’OTAN", va dir Frederiksen. "En aquests moments, tenim deu aliats realitzant exercicis conjunts a Groenlàndia". La danesa espera millorar també la cooperació amb Washington en aquest àmbit.La primera ministra danesa ha assegurat que les converses amb els Estats Units continuen, però "és aviat" per treure’n conclusions. "Quan vaig assumir el càrrec de primera ministra de Dinamarca, la regió de l’Àrtic no figurava realment a l’agenda de la Unió Europea ni de l’OTAN", ha dit Frederiksen, "en aquest precís moment, tenim 10 aliats fent exercicis conjunts a Groenlàndia". La danesa espera millorar també la cooperació amb Washington en aquest àmbit.
L’amenaça russa
La victòria de l’extrema dreta a Saxònia-Anhalt ha revifat el debat a Alemanya sobre el paper del país a la Unió Europea i el suport a Ucraïna. Sobre aquesta qüestió, Merz va defensar que "Alemanya està tan estretament lligada al destí del continent europeu que no podem desvincular la política exterior i de seguretat del que debatem a casa".La victòria de l’extrema dreta a Saxònia ha revifat el debat a Alemanya sobre el paper del país a la UE i el suport a Ucraïna. Preguntat per la qüestió, Merz ha defensat que "Alemanya està tan estretament lligada al destí del continent europeu que no podem desvincular la política exterior i de seguretat del que debatem a casa".
El canceller alemany va assegurar que és el seu "deure històric" ajudar Ucraïna "a preservar la pau i la llibertat a Europa". Si Rússia guanya, va advertir Merz, això "tindrà conseqüències imprevistes i sense precedents per a tots nosaltres, inclosa Alemanya".El canceller alemany ha assegurat que és "el nostre deure històric" fer tot el possible per ajudar Ucraïna "a preservar la pau i la llibertat a Europa". Si Rússia guanya, ha advertit Merz, això "tindrà conseqüències imprevistes i sense precedents per a tots nosaltres, inclosa Alemanya".
"Els únics que tenen dret a estar cansats són els ucraïnesos", va dir el primer ministre letó. També el president de Lituània va donar suport a Merz argumentant que entén que als ciutadans els preocupi el cost de la vida i l’atur. "Hauríem d’esforçar-nos més a explicar la relació entre això i la política exterior", va argumentar Nauseda."Els únics que tenen dret a estar cansats són els ucraïnesos", ha dit el primer ministre letó. També el president de Lituània ha donat suport a Merz argumentant que entén que als ciutadans els preocupi el cost de la vida o l’atur. "Hauríem d’esforçar-nos més a explicar la relació entre això i la política exterior", ha argumentat Nauseda.
"Hem de lluitar contra l’agressió russa", va insistir el president lituà. "Encara que la guerra no s’estigui produint al nostre territori, estem lluitant igualment per la nostra llibertat". "Si perdem la nostra independència", va dir Nauseda, "la inflació, l’atur i la taxa de creixement seran factors irrellevants"."Hem de lluitar contra l’agressió russa", ha insistit el lituà. "Encara que la guerra no sigui al nostre territori, estem lluitant per la nostra llibertat", ha insistit. "Si perdem la nostra independència", ha dit Nauseda, "la inflació, l’atur i la taxa de creixement seran irrellevants".
Subscriu-te per seguir llegint
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta