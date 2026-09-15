Un estudi avisa del retrocés de la democràcia amb l’arribada de Trump
L’informa d’IDEA Internacional alerta del deteriorament de la llibertat de premsa, la independència judicial i la transparència electoral
Lucas Font
Els valors democràtics estan retrocedint a escala mundial. Aquesta és la principal conclusió de l’últim informe de l’Institut Internacional per a la Democràcia i l’Assistència Electoral (IDEA Internacional), una organització intergovernamental amb seu a Estocolm que valora anualment l’acompliment democràtic dels països del globus. L’informe confirma una tendència negativa que es detecta des de fa anys i que s’ha accelerat després de l’arribada a la Casa Blanca del president dels EUA, Donald Trump.Els valors democràtics estan retrocedint a escala mundial. Aquesta és la principal conclusió de l’últim informe de l’Institut Internacional per a la Democràcia i l’Assistència Electoral (IDEA Internacional), una organització intergovernamental internacional amb seu a Estocolm que valora anualment l’acompliment democràtic dels països del globus. L’informe ha confirmat una tendència negativa que s’està detectant des de fa anys i que s’ha accelerat després de l’arribada a la Casa Blanca del president dels Estats Units, Donald Trump.
Gairebé la meitat dels 30 indicadors que l’organització utilitza per mesurar la democràcia als EUA van caure als nivells més baixos des que va començar l’informe anual el 1975, entre els quals hi ha l’accés a la justícia, la igualtat econòmica, la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa i la independència judicial. Aquest descens, asseguren els autors, es deu a la concentració de poder per part de l’Executiu i al debilitament dels seus contrapesos democràtics.Gairebé la meitat dels 30 indicadors que l’organització utilitza per mesurar la democràcia als Estats Units van caure als nivells més baixos des que va començar l’informe anual el 1975, entre els quals hi ha l’accés a la justícia, la igualtat econòmica, la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa i la independència judicial. Aquest descens, asseguren els autors, es deu a la concentració de poder per part de l’Executiu i al debilitament dels seus contrapesos democràtics.
Subvertir les normes
"El que hem vist fonamentalment als Estats Units és un procés per part de l’Administració Trump de subvertir activament totes les normes de control de l’exercici del poder polític", explica a EL PERIÓDICO el secretari general d’IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora. "I no només això, sinó també que aquest procés de subversió de normes té un correlat a escala internacional", afegeix."El que hem vist fonamentalment als Estats Units és un procés per part de l’Administració Trump de subvertir activament totes les normes de control de l’exercici del poder polític", explica a EL PERIÓDICO el secretari general d’IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora. "I no només això, sinó també que aquest procés de subversió de normes té un correlat a escala internacional", afegeix. L’informe, titulat L’estat global de la democràcia 2026: democràcia en una era de conflicte, alerta que l’allunyament de Washington del multilateralisme i de l’ordre internacional basat en normes ha donat força a líders autoritaris i populistes arreu del món i això ha afectat la qualitat democràtica. "El que passa als EUA té implicacions globals. Ho hem vist en molts casos anteriors. El fenomen Trump està contagiant altres països i altres líders a fer el mateix", assenyala Casas-Zamora.L’informe, titulat ‘L’Estat Global de la Democràcia 2026: Democràcia en una era de conflicte’, alerta que l’allunyament de Washington del multilateralisme i de l’ordre internacional basat en normes ha envalentit, al mateix temps, els líders autoritaris i populistes arreu del món. Una cosa que ha afectat la qualitat democràtica mundial. "El que passa als Estats Units té implicacions globals. Ho hem vist en molts casos anteriors. El fenomen Trump està contagiant altres països i altres líders a fer el mateix", assenyala Casas-Zamora.
En termes globals, el document adverteix del deteriorament en diversos paràmetres de la qualitat democràtica. La independència judicial va caure al nivell més baix en 36 anys i la celebració d’eleccions lliures i transparents va baixar a un nivell no registrat en tres dècades, una dada semblant a la de la llibertat de premsa i també a l’accés a la justícia.En termes globals, el document adverteix del deteriorament en diversos paràmetres de mesurament de la qualitat democràtica. La independència judicial ha caigut al nivell més baix en 36 anys i la celebració d’eleccions lliures i transparents van baixar fins a un nivell que no s’havia registrat des de fa tres dècades, una dada semblant a la de la llibertat de premsa i l’accés a la justícia.
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