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PP

Feijóo confirma la seva proposta per treure la nacionalitat als immigrants amb delictes greus

Alberto Núñez Feijóo planteja una modificació normativa perquè l’Estat pugui retirar la nacionalitat espanyola a aquells ciutadans que trenquin la confiança pública mitjançant la comissió de delictes greus

Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo. / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha confirmat aquest dimarts la seva intenció de reformar la llei per poder treure la nacionalitat espanyola als immigrants que cometin delictes greus. Preguntat pel que va avançar ‘El Mundo’, el cap de l’oposició ha revelat que la seva formació està treballant en una proposta de llei orgànica sobre això, si bé no ha detallat si seria per presentar aquesta legislatura, que com a molt tard acabarà l’any que ve.

Feijóo ha explicat la seva idea com una adequació de «la nacionalitat regulada en el codi civil a la realitat europea, la realitat que vivim en aquest moment». A més, i segons ha explicat, la llei que pretén impulsar regularia «l’atorgament de la nacionalitat, el manteniment de la nacionalitat i, en el seu cas, la pèrdua d'aquesta».

El líder dels populars ha argumentat la seva actitud referint-se a la nacionalitat com «un acte de confiança d’un Estat, d’una nació, Espanya, a un ciutadà que ha nascut fora del nostre país». I en aquesta línia ha subratllat que es tracta de l’acte de confiança «més gran. És el títol més important que pot donar un Estat, un passaport. Per tant: aquesta confiança cal mantenir-la, i quan es trenca aquesta confiança, perquè la persona a qui l’hi hem donat pertany a una banda criminal, pertany a una banda terrorista, és reincident en delictes greus com abusos sexuals, violacions o assassinats, lògicament ha de saber que aquesta confiança es trenca i que per tant la nacionalitat serà retirada».

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Per a Feijóo, es tractaria simplement d’adequar la legislació espanyola a la «dels països més seriosos de la Unió Europea». El líder del PP ha conclòs: «La nacionalitat no és un tràmit administratiu, és un honor».

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