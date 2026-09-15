Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Comissió de seguretat a ManresaDonanemabRadar MeteocatPere MiróLlops a Catalunya
instagramlinkedin

Feijóo "europeïtza" la crisi a l’organitzar una visita amb el president del PPE

Vivas trenca amb Sánchez i qüestiona la seva capacitat per defensar la ciutat autònoma

El líder del PP, Alberto Nuñéz Feijóo, ahir. | DIEGO PUERTA / ACN

El líder del PP, Alberto Nuñéz Feijóo, ahir. | DIEGO PUERTA / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo farà dilluns vinent la seva quarta visita a Ceuta des de l’inici de la crisi migratòria, al juliol. Però aquesta vegada no ho farà només amb membres de la seva direcció, sinó que anirà acompanyat d’una delegació del Partit Popular Europeu (PPE) representada al més alt nivell pel seu president, l’eurodiputat alemany Manfred Weber. Tots seran rebuts pel president ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, amb qui Feijóo manté contacte diari des que va esclatar la crisi.

La visita es va confirmar ahir, el mateix dia en què el portaveu nacional del Partit Popular (PP), Borja Sémper, va cridar a "europeïtzar" la crisi de Ceuta. Aquesta setmana tindrà diverses fites en aquesta europeïtzació de la crisi per part del primer partit de l’oposició. Avui, el Parlament Europeu debatrà sobre la crisi en una ciutat autònoma que, com passa amb Melilla, no forma part del Comitè Europeu de les Regions. Feijóo va proposar aquest estiu la seva inclusió en aquest organisme comunitari, guant que va recollir el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va anunciar el mateix propòsit en la seva compareixença monogràfica sobre la crisi el dia 3 passat al Congrés.

Dijous , Feijóo es reunirà amb el comissari europeu d’Interior i Migracions, Magnus Brunner, que la setmana passada va rebre a l’Eurocambra Vivas. I segons Génova tots dos tractaran la resposta que les institucions comunitàries han d’oferir a la crisi ceutina.

En el debat al parlament de la UE d’avui, el grup popular a Brussel·les i Estrasburg forçarà una votació perquè es condemni el que el PP continua titllant d’"assalt" a la frontera espanyola amb el Marroc, l’única terrestre que té la UE amb el continent africà.

Amb "irresponsabilitat"

D’altra banda, ahir Vivas va trencar definitivament amb Sánchez durant una entrevista al programa El Hormiguero, d’Antena 3 Televisión. Preguntat sobre si confiava en el president del Govern, va reflexionar sobre això: "Els antecedents inhabiliten la possibilitat que jo confiï en Sánchez per defensar Ceuta; els antecedents inhabiliten la possibilitat que jo confiï en Sánchez per defensar Espanya".

Notícies relacionades

Vivas va reiterar les crítiques al Govern, i en especial a Sánchez i al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per segons el seu parer haver actuat davant la crisi originada per l’allau migratòria a la ciutat autònoma del juliol amb "indolència", "irresponsabilitat" i un intent "manifest de no molestar el Marroc".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents