Francesc Augé, l'home que està pendent de rebre l'eutanàsia des del 2024, a l'hospital després d'un intent de suïcidi
La Generalitat va autoritzar l'eutanàsia l'agost de fa dos anys, però la justícia la té bloquejada des d'aleshores
EFE
Francesc Augé, l'home que va demanar l'eutanàsia i té la sol·licitud paralitzada per la justícia pel recurs presentat pel seu pare, està ingressat en un centre hospitalari de Barcelona per un intent de suïcidi que va tenir lloc aquest cap de setmana.
La Generalitat va autoritzar a l'agost de 2024 la mort digna d'Augé, que en l'actualitat té 56 anys, en estar afectat per importants seqüeles en el moviment i la parla derivades de tres ictus i dos infarts. Tot i això, el seu pare va paralitzar l'eutanàsia amb un recurs presentat davant dels tribunals fa dos anys.
Tot i que la família va decidir finalment retirar-se del procés judicial aquest estiu, la justícia encara no ha reactivat la mort assistida d'Augé, fet que l'ha portat aquest cap de setmana a intentar suïcidar-se, segons que ha avançat la cadena Ser i han confirmat a l'agència Efe fonts jurídiques.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha concretat a Efe que el jutjat contenciós que porta el cas no ha rebut cap desestimació de la part demandant, la qual cosa és absolutament imprescindible per a l'impuls del procediment.
El cas de Francesc Augé va discórrer en paral·lel als jutjats catalans al cas de la Noèlia, la jove afectada per una paraplègia el pare de la qual també va aconseguir paralitzar in extremis la seva mort assistida, encara que finalment la justícia va autoritzar que se li apliqués l'eutanàsia.
Fonts de la conselleria de Sanitat insisteixen que l'eutanàsia d'Augé està autoritzada per la Comissió de Garantia i Avaluació de la Generalitat des d'agost del 2024.
Arran d'aquest cas, el Tribunal Suprem va reconèixer per unanimitat el passat mes de maig que una persona està legitimada per recórrer davant la Justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una "vinculació particularment estreta" amb el sol·licitant de la mort assistida. D'aquesta manera, el Suprem avalava que el pare d'Augé, major d'edat i amb plenes capacitats, impugnés la mort assistida que se li va concedir al seu fill.
Tot i això, l'alt tribunal va demanar també un canvi legislatiu que retalli els terminis dels procediments judicials sobre l'eutanàsia per agilitzar aquests recursos i que el retard en aquests procediments no suposi un factor afegit de patiment a la persona sol·licitant, com el cas d'Augé, l'eutanàsia del qual porta paralitzada dos anys.
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