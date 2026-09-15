La promesa del president
El Govern vincula aconseguir el 6% del PIB en educació a l’aprovació del nou finançament i el creixement econòmic
L’Executiu assegura que l’increment de recursos serà «progressiu» i evita fixar un horitzó temporal per assolir el compromís
Illa promet el 6% del PIB en educació per aturar la crisi i demana unitat per frenar l’auge ultra
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Sara González
«Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, l’objectiu d’assolir el 6% d’inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada l’any 2009». Així va solemnitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns en la seva conferència de mig mandat la promesa d’una de les reclamacions històriques que ha fet el sector educatiu. Tanmateix, no va concretar a quin calendari. Preguntat per aquesta qüestió, el Govern admet que aconseguir aquest objectiu té un horitzó temporal a llarg termini però que l’aprovació del nou finançament i el creixement econòmic seran determinants.
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, s’ha limitat a dir que l’augment de la inversió en educació es farà de forma «progressiva» i ha reconegut que no s’assolirà «ni en un pressupost ni en dos». De fet, ha arribat a dir que tampoc no vol dir que el 6% «s’aconsegueixi en deu anys», tenint en compte que destinar aquest percentatge representen avui 20.000 milions d’euros quan la partida pressupostària en educació és de 8.300 milions. «Necessitem millorar el finançament de Catalunya per reforçar els serveis públics», ha defensat la consellera. Una petició que ha fet també el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista a TV3, en la qual ha assenyalat que cal aprofitar «ara aquesta oportunitat».
No obstant, si s’arriba a aprovar aquest nou model de finançament, que es votarà abans que acabi l’any en el Congrés, el benefici per a Catalunya seria de 4.700 milions d’euros, una xifra que encara que es destinés íntegrament a l’educació es quedaria encara lluny del 6%. Davant d’aquesta realitat, Paneque ha apuntat que també cal tenir en compte els ingressos de la Generalitat derivats del creixement econòmic, a més de reclamar confiança en la paraula d’Illa. «Quan el president anuncia un objectiu és perquè es creu capaç d’assolir-lo», ha sentenciat.
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