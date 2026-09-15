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La Junta Electoral acata el fre del Suprem a la llei de nets

Malgrat les crítiques, la JEC va decidir no impugnar la decisió de l’alt tribunal que suspèn el vot als nacionalitzats per aquesta via

Paperetes en un col·legi electoral. | MARTA PÉREZ / EFE

Paperetes en un col·legi electoral. | MARTA PÉREZ / EFE / Marta Perez

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Mariano Alonso Freire

Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) va executar el requeriment del Tribunal Suprem (TS) sobre l’aplicació de la llei de nets i va demanar la informació que li va sol·licitar en una reunió en la qual es va acordar no recórrer la interlocutòria de mesures cautelars de l’alt tribunal. La decisió de no impugnar la interlocutòria del Suprem es va adoptar per set vots contra sis i, tot i que hi va haver crítiques, es va decidir complir-lo en els estrictes termes de la part dispositiva, que fa el requeriment d’informació a la JEC, i no impugnar-lo.

En el seu acord d’ahir, avançat per l’agència Efe, la JEC executa la petició del Suprem després que l’alt tribunal deixés en suspens les altes incorporades al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) com a conseqüència de la denominada llei de nets. Mentre ordena a l’Oficina de Cens Electoral que desglossi els expedients d’inscripció censal qual procedeixin de l’aplicació directa dels supòsits d’exili recollits en la llei de nets, i dels aprovats a l’empara de la interpretació de la instrucció posterior.

És a dir: que la suspensió cautelar del dret a vot per a aquests nacionalitzats per la llei de nets (una disposició de la llei de memòria democràtica aprovada el 2022, en l’anterior legislatura) segueix endavant. Una mesura que ahir va tornar a rebre dures crítiques del Govern. En concret, el ministre de Transformació Digital, Óscar López, va qualificar en una entrevista a Televisió Espanyola de "salvatjada" la resolució del TS.

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En la reunió es va analitzar punt per punt cada apartat de la part dispositiva de la interlocutòria del Suprem i es va constatar que la part més complicada és aquest desglossament per la ingent quantitat de temes a tractar. La JEC estudiarà, un cop rebuts, l’informe complementari de l’Oficina del Cens Electoral i la proposta d’instrucció dirigida a les oficines consulars, requerits el 16 de juliol i reclamats pel Suprem. Aquest examen es produirà amb "caràcter immediat" dijous que ve per adoptar l’acord corresponent.

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