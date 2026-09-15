Nou finançament
Junts avisa el Govern que no és possible arribar al 6% del PIB en educació sense un concert econòmic
Illa promet el 6% del PIB en educació per aturar la crisi i demana unitat per frenar l’auge ultra
MULTIMÈDIA | Les prioritats del Govern d’Illa a meitat de mandat
Carlota Camps
La conferència d’inici de curs que aquest dilluns va fer el president Salvador Illa no va aconseguir convèncer Junts. El principal partit de l’oposició estaria disposat a afegir-se al pacte de país en matèria d’educació que va plantejar el cap de l’Executiu, però veu impossible aconseguir l’objectiu d’arribar al 6% del PIB dins del marc autonòmic. Ni tan sols, si s’aprova el nou model de finançament que s’abordarà al Congrés durant els pròxims mesos. Així ho ha defensat el secretari general de la formació, Jordi Turull, en una entrevista a La 2, on ha instat Illa a «reconèixer» que amb els 4.700 milions de més que rebria Catalunya amb la nova formulació no n’hi hauria «ni per començar».
Precisament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat a la mateixa hora a TV3 que poder comptar amb els 4.700 milions d’euros addicionals del nou model de finançament seria clau per poder arribar a aquest 6%.
Turull ha tornat a reclamar que es millori la proposta i ha recordat que la seva formació, els vots de la qual al Congrés són imprescindibles perquè tiri endavant, no acceptarà cap plantejament en què Catalunya no tingui la «clau de la caixa». D’aquesta manera, també ha recordat que l’acord d’investidura entre el PSC i ERC passava per un «concert econòmic solidari» i ha acusat les dues formacions d’haver «normalitzat l’engany» i de sortir «renunciats de casa».
Així, el postconvergent també ha criticat que la conferència del president Illa no inclogués més «autocrítica» i que proposés solucions als problemes actuals de Catalunya a diversos anys vista. «Vaig veure més una agència de publicitat que un Govern», ha afirmat el número dos del partit, mentre ha acusat el president de donar «puntada de peu endavant» en la majoria de qüestions.
Sobre el pacte de país per a l’educació, ha defensat que Junts se sumaria a la proposta, però ha recordat que la seva formació ja el va posar a sobre de la taula el mes de maig passat i ha apuntat que no hauria-lo de liderar l’actual president de la Generalitat. Per Junts, Illa és el responsable del «fracàs» i el malestar actual, que ha portat els docents a nombroses vagues i protestes des de principis d’any.
En la mateixa entrevista, el secretari general de Junts ha evitat aclarir quin serà el paper de Carles Puigdemont dins de la formació, en cas que se li apliqui l’amnistia i pugui tornar a Catalunya, i s’ha escudat en el fet que la decisió és seva. També ha descartat asseure’s a parlar de pressupostos amb Pedro Sánchez, però ha assegurat que amb l’actual PP «no aniria ni a la cantonada».
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