L’Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat
Cristina Gallardo
La jutgessa María Tardón, que investiga a l’Audiència Nacional l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta, reclama poder investigar també el delegat del Govern en la causa oberta a la ciutat autònoma. En una resolució amb data de divendres passat, demana al seu company del Jutjat número 6 de Ceuta que "valori la pertinència d’inhibir-se de les seves actuacions" a favor seu "si es tractés de conductes incloses en el procediment" que ella ja està tramitant.La jutgessa María Tardón, que investiga a l’Audiència Nacional l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta, reclama poder investigar també el delegat del Govern en la causa oberta a la ciutat autònoma. En una resolució amb data de divendres passat, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, demana al seu company del Jutjat número 6 de Ceuta que "valori la pertinència d’inhibir-se de les seves actuacions" a favor seu "si es tractés de conductes incloses en el procediment" que ella ja està tramitant. La possibilitat que tota la causa s’acumuli a l’Audiència ja la va plantejar la setmana passada la fiscalia de Ceuta, els responsables de la qual van sol·licitar formalment la inhibició de les causes obertes després de les denúncies presentades contra el delegat del Govern Miguel Ángel Pérez Triano per la seva actuació durant l’entrada massiva al juliol. El ministeri públic estima que els fets no són aïllats, sinó que s’integren en el mateix context operatiu que investiga Tardón.
A principis d’aquest mes, el jutge del número 6 de Ceuta va obrir diligències prèvies contra Pérez Triano, després de la denúncia presentada per Manos Limpias sobre si va saber pel CNI que podia haver-hi una allau humana i no va actuar.
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