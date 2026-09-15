El ministre Óscar López manté el xoc amb el poder judicial
Iván Gil
El xoc entre el Govern espanyol i el Tribunal Suprem continua escalant. Les crítiques per la sentència que paralitza la llei de nets no cessen, i ahir va ser el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, que va titllar la decisió de "salvatjada" a l’afectar els drets fonamentals i "alimentar la ultradreta" en les seves tesis sobre una tupinada electoral. Des de l’Executiu veuen en la llei d’amnistia l’origen de les friccions amb l’alt tribunal. Una cosa que, segons López, "alguns no han perdonat".El xoc entre el Govern i el Tribunal Suprem continua escalant. Les crítiques per la sentència que paralitza la denominada llei de nets no han cessat i aquest dilluns va ser el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública que va titllar la sentència de "salvatjada" a l’afectar els drets fonamentals i "alimentar la ultradreta" en les seves tesis sobre una tupinada electoral. A l’Executiu veuen en la llei d’amnistia l’origen de les friccions amb l’alt tribunal. Una cosa que, segons López, "alguns no han perdonat".
El també secretari general dels socialistes a la Comunitat de Madrid es va referir a "salvapàtries que fan el possible per enderrocar aquest Govern", esmentant la prevaricació durant una entrevista a TVE. "Hi ha sectors, llops solitaris, que atenen la trucada d’Aznar", va assegurar amb referència a la invitació de l’expresident perquè "qui pugui fer, que faci".El també secretari general dels socialistes a la Comunitat de Madrid s’ha referit a "salvapàtries" que fan el possible per enderrocar aquest Govern", deixant anar prevaricació durant una entrevista a TVE. "Hi ha sectors, llops solitaris, que atenen la trucada d’Aznar", va assegurar amb referència a la invitació de l’expresident perquè "qui pugui fer que faci". Més concretament, va apuntar que "hi ha jutges que no estan aplicant correctament la justícia", i va reiterar que estarien "entossudits que tot s’hi val per enderrocar aquest Govern".
Des de l’Executiu eviten la generalització i defensen la seva llibertat d’expressió per criticar alguns errors. Precisament, abans del discurs de la presidenta de l’alt tribunal, el ministre de Transport, Óscar Puente, va assenyalar que "hi ha jutges fent política".
Bolaños i Peinado
Per la seva banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no es va conformar amb l’arxiu de les queixes que va presentar al Consell General del Poder Judicial contra l’instructor del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, per això va formular un recurs amb un dur retret a aquest òrgan i explica que el que combat "no és la inexistència d’una sanció disciplinària, sinó la decisió d’arxivar la diligència informativa sense haver desplegat una activitat investigadora mínimament adequada" per aclarir els fets.
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