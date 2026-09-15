Pla per climatitzar escoles i residències
S. G.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està disposat a atacar de soca-rel un dels molts fronts sobre els quals creix el malestar dels docents i que preocupa també les famílies: la calor a les aules. Per això va anunciar la mobilització de fins a 2.500 milions d’euros per garantir la climatització de les 2.530 escoles públiques de Catalunya en un termini de cinc anys, el mateix temps que s’ha fixat per condicionar també 51 residències. El compromís, solemnitzat en la conferència que va pronunciar ahir, arriba després de les successives onades de calor que s’han viscut aquest any i de com, en el cas de les escoles, s’ha arribat als 39 graus de temperatura. Una quarta part de les escoles van ser construïdes abans de 1960 i no estan preparades per fer front al canvi climàtic.El president de la Generalitat, Salvador Illa, està disposat a atacar de soca-rel un dels tants fronts sobre els quals creix el malestar dels docents i que preocupa també les famílies: la calor a les aules. Per a això, ha anunciat la mobilització de fins a 2.500 milions d’euros per garantir la climatització de les 2.530 escoles públiques de Catalunya en un termini de cinc anys, el mateix temps que s’ha fixat per condicionar també 51 residències. El compromís, solemnitzat en la conferència que ha pronunciat en l’equador del seu mandat, arriba després de les successives onades de calor que s’han encadenat aquest any i de com en el cas de les escoles s’ha denunciat que s’han arribat a arribar als 39 graus de temperatura. I és que una quarta part de les escoles van ser construïdes abans de 1960 i no estan preparats per fer front al canvi climàtic.
El Consell Executiu aprovarà avui aquests dos plans. Es van definir com a prioritaris un centenar de centres on la Generalitat farà una inversió directa de 100 milions d’euros des d’Infraestructures.cat perquè estiguin climatitzats el setembre del 2028. Es tracta d’escoles seleccionades per condicions climàtiques extremes, equilibri territorial i nivell de vulnerabilitat.
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