El Rei acredita el primer ambaixador de Veneçuela després de caure Maduro
Timoteo Zambrano va defensar en els últims anys les gestions de l’expresident Zapatero per alliberar presos polítics
Pilar Santos
Felip VI va rebre ahir al Palau Reial les cartes credencials de Timoteo Zambrano, el primer ambaixador de Veneçuela a Espanya després de Nicolás Maduro, que va ser capturat al gener pels EUA i portat a una presó a Nova York, on espera ser jutjat. La designació de Zambrano, decidida per Delcy Rodríguez, a qui Washington va deixar en el poder, marca un canvi respecte a les últimes dècades: el nou ambaixador procedeix de l’oposició veneçolana i no del chavisme.Felip VI ha rebut aquest dilluns al Palau Reial les cartes credencials de Timoteo Zambrano, el primer ambaixador de Veneçuela a Espanya de l’etapa posterior a Nicolás Maduro, capturat al gener pels EUA i portat a una presó de Nova York, on espera a ser jutjat. La designació de Zambrano decidida per Delcy Rodríguez, a qui Washington va deixar en el poder, marca a més un canvi respecte a les últimes dècades: el nou ambaixador procedeix de l’oposició veneçolana i no de les files del chavisme.
Exdirigent d’Acció Democràtica i veterà negociador polític, Zambrano es va distanciar durant anys de l’oposició majoritària per defensar el diàleg amb el chavisme. Els adversaris el van acusar de col·laboracionisme, mentre reivindicava la negociació i la participació electoral com a vies per resoldre la crisi veneçolana. Zambrano manté una estreta relació amb l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui va col·laborar en diferents intents de mediar entre el Govern veneçolà i l’oposició. Ja el 2018 va defensar públicament el paper de Zapatero en les gestions per aconseguir l’excarceració de presos polítics i tots dos van mantenir des de llavors un contacte freqüent entorn dels processos de diàleg a Veneçuela.Exdirigent d’Acció Democràtica i veterà negociador polític, Zambrano s’ha distanciat durant anys de l’oposició majoritària per la seva defensa del diàleg amb el chavisme. Els seus adversaris l’han acusat de col·laboracionisme, mentre ell ha reivindicat la negociació i la participació electoral com a vies per resoldre la crisi veneçolana. Zambrano manté, a més, una estreta relació amb l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui ha col·laborat en diferents intents de mediació entre el Govern veneçolà i l’oposició. Ja el 2018 va defensar públicament el paper de Zapatero en les gestions per aconseguir l’excarceració de presos polítics i tots dos han mantingut des d’aleshores un contacte freqüent entorn dels processos de diàleg a Veneçuela.
L’excap de l’Executiu espanyol viu un moment delicat pels seus llaços amb autoritats i empresaris d’aquest país, on ha viatjat en nombroses ocasions en els últims 10 anys. Continua oberta la investigació judicial pels presumptes delictes de tràfic d’influències, blanqueig de capitals, organització criminal i falsedat documental en el marc del rescat de l’aerolínia Plus Ultra, companyia espanyola amb socis veneçolans.L’excap de l’Executiu espanyol viu un moment molt delicat pels seus llaços amb les autoritats i empresaris d’aquest país, on ha viatjat en nombroses ocasions en els últims 10 anys: en aquests moments continua oberta la investigació judicial pels presumptes delictes de tràfic d’influències, blanqueig de capitals, organització criminal i falsedat documental en el marc del rescat de l’aerolínia Plus Ultra, companyia espanyola però amb socis veneçolans.
El juny del 2018, Zambrano va dir sobre Zapatero al canal VPI: "És una persona que, en aquesta matèria, ho poden dir molts dels familiars dels presos i molts presos polítics, està de manera insistent [...] i continuarà fins que aquí a Veneçuela no hi hagi presos polítics, i que a més estiguin tots amb els seus drets absolutament lliures", va declarar al junydel 2018, Zambano va fer declaracions al canal en línia VPI sobre Zapatero. "És una persona que en aquesta matèria, ho poden dir molts dels familiars dels presos i molts presos polítics, està de manera insistent [...] i continuarà fins que aquí a Veneçuela no hi hagi presos polítics, i que a més estiguin tots amb els seus drets absolutament lliures", va declarar.
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