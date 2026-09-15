Sánchez nega una actitud passiva de Rabat i pressions per Pegasus
El president eleva a 200 els migrants que tornen diàriament voluntàriament al Marroc
Iván Gil
Pedro Sánchez va tornar a eximir Rabat de qualsevol responsabilitat en l’"allau" de migrants que van creuar irregularment la frontera de Ceuta el 30 i 31 de juliol. Fins i tot negant que hi hagi hagut una actitud passiva de les seves forces de seguretat. "No és tant una actitud passiva, ells ens alerten i veiem també una decisió de mirar de gestionar tota aquesta allau de manera intel·ligent, de produir el menor mal possible" als migrants en les primeres hores, va defensar en una entrevista al programa El Intermedio de La Sexta.
En una segona fase, segons la seva lectura partint de "fets i no elucubracions", les autoritats del Marroc haurien adoptat una actitud més proactiva "per poder contenir" les arribades, a més d’un "compromís" manifestat al Govern que tots aquests migrants podria ser tornats. Sánchez va rebutjar també qualsevol complaença amb el país veí, com qüestionen els grups parlamentaris en ple, i va qualificar de "notícies falses" suposats xantatges derivats d’un espionatge telefònic a través del programa Pegasus.
"En absolut", va replicar sobre aquestes acusacions. "Aquestes mentides sobre el mòbil i altres qüestions per a una sèrie de Netflix estan bé", va ironitzar per afegir que "la realitat s’ha de basar quant a fets, no mentides".
L’explicació central que maneja el Govern, a l’espera que segueixin el seu curs les investigacions, passa per la mobilització a través de xarxes socials i la "tergiversació" d’una sentència del Suprem del juny passat. "Es va dir de forma tergiversada que es podia entrar nedant sense permetre’s la devolució", va apuntar. Amb tot, va insistir en la necessitat de cooperació amb Rabat per resoldre aquesta crisi i va elevar a "prop de 200" el nombre de migrants que cada dia tornarien voluntàriament al país veí.
Col·laboració crucial
Aquesta col·laboració amb Rabat la va situar com a crucial perquè en les hores següents a l’entrada massiva d’immigrants tornessin al Marroc "en una proporció de nou sobre deu". També de cara al fet que no torni a repetir-se una situació similar, "per això la necessitat d’una relació positiva, basada en el respecte, els fets i no les elucubracions". A l’oposició li va preguntar si apostant per trencar relacions es contribueix a aportar solucions o es busca "enquistar el problema".
Sobre les alertes del CNI va continuar minimitzant-les per afirmar que cap va dimensionar ni va anticipar l’entrada de 72.000 migrants.
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