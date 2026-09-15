El Tribunal de Comptes retarda aplicar l’amnistia a les despeses del Procés
La consellera encarregada de sentenciar la responsabilitat comptable de l’1-O i l’acció exterior del Govern obre un nou termini d’al·legacions
Ángeles Vázquez
La consellera del Tribunal de Comptes Elena Hernáez, encarregada de jutjar la responsabilitat comptable en què els líders independentistes van poder incórrer amb l’1-O i l’acció exterior del Govern català, va tornar a retardar la seva decisió sobre l’aplicació de l’amnistia als expresidents catalans Artur Mas i Carles Puigdemont, al líder d’ERC Oriol Junqueras i als 32 demandats pels diners públics presumptament desviats en el Procés, mitjançant l’obertura d’un nou termini d’al·legacions.La consellera del Tribunal de Comptes Elena Hernáez, encarregada de jutjar la responsabilitat comptable en què els líders independentistes van poder incórrer amb l’1-O i l’acció exterior del Govern, ha tornat a retardar la seva decisió sobre l’aplicació de l’amnistia als expresidents catalans Artur Mas i Carles Puigdemont, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i 32 demandats pels diners públics presumptament desviats al procés, mitjançant l’obertura d’un nou termini d’al·legacions.
En una providència a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO, notificada dijous passat, just quan es procedia a la solemne obertura de tribunals, la consellera va retardar novament la seva decisió sobre l’aplicació de l’amnistia tornant a dirigir-se a les parts. Aquesta vegada va concedir cinc dies que, si no hi ha problemes en la notificació a alguna d’elles, finalitzaran avui o demà. Es tracta de la segona vegada que obté l’opinió de la fiscalia, de l’acusació i dels demandats des que el 16 de juliol es va conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que no posava objeccions a aplicar l’amnistia al cas.En una providència, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, notificada dijous passat, just quan es procedia a la solemne obertura de tribunals, la consellera va retardar de nou la seva decisió sobre l’aplicació de l’amnistia tornant a dirigir-se a les parts. Aquesta vegada va concedir cinc dies que, tret de problemes en la notificació a alguna d’elles, finalitzaran aquest dimarts o dimecres. Es tracta de la segona vegada que obté l’opinió de la fiscalia, acusació i demandats des que el 16 de juliol es va conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que no va posar objeccions a aplicar l’amnistia al cas que té entre mans.
El 31 de juliol del 2024 la consellera va deixar en suspens la redacció de la sentència que preparava a l’elevar una consulta al TJUE sobre l’aplicació de l’amnistia a la causa a l’entendre que les conductes que va jutjar "impliquen una afectació als interessos financers de la UE", tant si s’interpreten restrictivament com si es fa de forma general. Quan al juliol el tribunal amb seu a Luxemburg li va respondre que si no hi ha fons europeus desviats no hi pot haver afectació dels interessos europeus, va decidir concedir un termini de 10 dies perquè les parts al·leguessin el més convenient als seus interessos.El 31 de juliol del 2024 la consellera va deixar en suspens la redacció de la sentència que preparava, a l’elevar una consulta al TJUE sobre l’aplicació de la llei d’amnistia a la causa, a l’entendre que les conductes que va jutjar "impliquen una afectació als interessos financers de la UE", tant si s’interpreten restrictivament com si es fa de forma àmplia. Quan el mes de juliol passat, el tribunal amb seu a Luxemburg li va respondre que si no hi ha fons europeus desviats, no hi pot haver afectació dels interessos europeus, va decidir concedir un termini de 10 dies a les parts perquè al·leguessin el més convenient als seus interessos.
Responsabilitat comptable
Tots els encausats van respondre en el mateix sentit: apliqui l’amnistia, perquè la llei inclou expressament els procediments en curs al Tribunal de Comptes per responsabilitat comptable en una redacció feta a mesura del procediment en el qual s’ha de determinar si, com sosté l’acusació que exerceix Societat Civil Catalana, es van desviar 5,4 milions d’euros de la Generalitat o si van ser els 3,1 que quantificava la fiscalia abans de defensar l’aplicació de la mesura de gràcia. Totes les parts, excepte Societat Civil, coincidien que no hi ha més sortida que l’aplicació de la mesura de gràcia. odos els encausats van respondre en el mateix sentit: apliqui l’amnistia, perquè la mateixa llei inclou expressament els procediments en curs al Tribunal de Comptes per responsabilitat comptable en una redacció feta a mesura del procediment en el qual s’ha de determinar si, com sosté l’acusació que exerceix Societat Civil Catalana, es van desviar 5,4 milions d’euros de la Generalitat, o van ser els 3,1 que quantificava la fiscalia abans de defensar l’aplicació de la mesura de gràcia. Totes les parts, tret de Societat Civil, coincidien que no hi ha més sortida que l’aplicació de la mesura de gràcia, sobretot, una vegada que el TJUE no havia trobat cap obstacle, al respondre a les preguntes elevades.
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