Veto digital
La Unió Europea proposarà aquest dimecres la prohibició de l'accés a les xarxes socials dels menors de 15 anys
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presentarà una nova regulació per limitar l'ús de plataformes digitals, videojocs o xatbots d'IA entre els més joves i supeditar-lo al control parental
Carles Planas Bou
La prohibició de les xarxes socials també arriba a la Unió Europea (UE). La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciarà aquest dimecres una nova llei que vetarà l'accés dels menors de 15 anys a plataformes com Instagram, TikTok o YouTube.
Segons documents interns obtinguts per Politico, l'Executiu europeu té la intenció de crear un sistema d'accés per nivells que podria permetre l'accés dels més joves a aquests espais digitals sempre que es compti amb supervisió parental. Així, els menors de 13 anys podran tenir comptes totalment controlats pels seus pares, mentre que els que tinguin entre 13 i 15 anys podran utilitzar versions limitades d'aquestes aplicacions que restringiran el contacte amb desconeguts i el temps d'ús de les pantalles.
Von der Leyen anunciarà la mesura en el seu discurs sobre l'Estat de la UE, que pronunciarà a Estrasburg, i donarà més detalls en una roda de premsa formal programada per a dijous. Com ja ha assenyalat en el passat, la seva missió és donar resposta a la creixent preocupació de famílies i experts en salut mental per l'impacte que les pantalles tenen en el desenvolupament cerebral i l'autoestima dels menors.
Normes per a la IA i els videojocs
La mesura, que serà batejada com a EU KIDS Act, també establirà una sèrie de normes que obligaran altres serveis en línia que Bruselas considera de risc a adoptar mesures de seguretat per disseny. És el cas tant de xatbots d'IA generativa com de videojocs, però no d'eines digitals educatives.
El document intern citat per Politico i Euronews assegura que la proposta anirà acompanyada d'iniciatives per formar els nens, els seus pares i els professors sobre l'ús de xarxes socials i un altre tipus de plataformes online.
No obstant això, el veto plantejat per la Comissió no és definitiu. Abans de convertir-se en una realitat, el text haurà de ser negociat i adoptat tant pels membres del Parlament Europeu com pels governs de cada país.
¿Funcionen els vetos?
La decisió de la UE segueix, en part, els passos de Austràlia, pionera en un veto que aplica des del desembre de l'any passat. També respon a la creixent pressió de països com França, Espanya, Grècia, Àustria o Dinamarca, que estan impulsant les seves pròpies lleis nacionals per limitar l'accés dels menors. «Anirem fins al final», va recalcar ahir el president gal, Emmanuel Macron.
Tanmateix, l'aplicació d'aquest tipus de restriccions no està donant els fruits desitjats. Un estudi publicat al juliol va revelar que, a Austràlia, les plataformes no estan identificant adequadament els usuaris menors de 16 anys l'accés dels quals hauria d'estar vetat. Ara, el país ha anunciat una altra mesura perquè els ciutadans puguin desactivar les recomanacions algorítmiques de contingut. A França, el Tribunal Constitucional va bloquejar a l'agost la prohibició proposada per París al·legant que violava la llibertat d'expressió.
Múltiples organitzacions en defensa dels drets digitals han advertit que, a més de potencialment ineficaços, vetos com el plantejat per Brussel·les obren la porta a conseqüències no desitjades. I és que, per garantir que els menors no accedeixen als seus serveis, les plataformes afectades estaran obligades a desplegar tecnologies de verificació d'edat que funcionen mitjançant el registre de dades com el DNI o estimacions fetes amb IA. «Un cop el Govern hagi establert l'autoritat i hagi creat la infraestructura necessària per recopilar i verificar enormes quantitats de dades dels usuaris, inevitablement acabarà incloent categories cada vegada més àmplies d'expressió legítima en aquest sistema de vigilància i censura massives», ha advertit la Electronic Frontier Foundation.
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