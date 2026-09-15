La violència masclista, una xacra que el país no aconsegueix erradicar
CARIDAD BERMEO
L’assassinat de l’estudiant espanyola Claudia Tacoronte reobre una ferida que Mèxic no aconsegueix cicatritzar. La jove, que feia un intercanvi amb la Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM), se suma als centenars de noms que els col·lectius feministes criden cada 8 de març en la seva reclamació de justícia al Govern. La seva mort la converteix, a més, en la tercera estudiant de la UAEM assassinada aquest any.L’assassinat, dissabte passat, de l’estudiant espanyola Claudia Tacoronte a Cuautla, Morelos (centre del país), reobre una ferida que Mèxic no aconsegueix cicatritzar. La jove, que feia un intercanvi amb la Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM), se suma als centenars de noms que els col·lectius feministes criden cada 8 de març en la seva reclamació de justícia al Govern. La seva mort la converteix, a més, en la tercera estudiant de la UAEM assassinada en el que va d’any.
La institució s’ha convertit en un símbol del problema de violència masclista que castiga el país. Al març, les alumnes de la universitat van organitzar protestes i aturades educatives després de l’assassinat, en menys d’un mes, de dues companyes i la desaparició temporal d’una tercera. Els feminicidis de les estudiants Kimberly Ramos i Karol Toledo es van sumar, mesos després, al d’Aylin Rodrígu institució s’ha convertit en un símbol del problema de violència masclista que assola el país. Al març, les alumnes de la universitat van organitzar protestes i aturades educatives després de l’assassinat, en menys d’un mes, de dues companyes i la desaparició temporal d’una tercera. Els feminicidis de les estudiants Kimberly Ramos i Karol Toledo es van sumar, mesos després, al d’Aylin Rodríguez, ocorregut a l’abril del 2025.ez.
Aquests episodis s’inscriuen en les alarmants xifres que registra l’estat de Morelos: entre gener i juliol del 2026, 21 dones han sigut víctimes de feminicidi , segons dades del Secretariat Executiu del Sistema Nacional de Seguretat Pública l’assassinat de Claudia va passar després d’un presumpte robatori, els crims contra Kimberly i Aylin, de 18 i 28 anys respectivament, van ser comesos per homes pròxims a les víctimes, segons la fiscalia. El cas de Karol, en canvi, continua sense aclarir-se, tot i que la fiscalia estatal va informar que dones pròximes a ella havien rebut amenaces. Aquests episodis s’inscriuen en les alarmants xifres que registra l’estat de Morelos: entre gener i juliol del 2026, 21 dones han sigut víctimes de feminicidi a l’entitat, segons dades del Secretariat Executiu del Sistema Nacional de Seguretat Pública.. No obstant, Morelos es troba per sota de les regions més colpejades per la violència masclista al país. Segons el mateix Secretariat, cinc estats concentren gairebé la meitat dels feminicidis registrats: Sinaloa (nord-oest), Estat de Mèxic (centre), Chiapas (sud), Ciutat de Mèxic i Tamaulipas (nord-est).No obstant, Morelos es troba per sota de les regions més colpejades per la violència masclista al país. Segons el mateix Secretariat, cinc estats concentren gairebé la meitat dels feminicidis registrats: Sinaloa (nord-oest), Estat de Mèxic (centre), Chiapas (sud), Ciutat de Mèxic i Tamaulipas (nord-est).
A Sinaloa, hi ha hagut 54 feminicidis entre gener i juliol d’aquest any. L’Estat travessa una onada de violència generalitzada des del 2024, quan va esclatar una guerra interna entre faccions del càrtel local. No obstant, les xifres de Ciutat de Mèxic —una de les regions més segures del país i aliena a les onades de violència del crim organitzat— demostren que els assassinats masclistes són un monstre diferent i no es poden erradicar únicament amb l’estratègia general de seguretat desplegada per la presidenta Claudia Sheinbaum.Sinaloa encapçala la llista amb 54 feminicidis entre gener i juliol d’aquest any. L’estat travessa una onada de violència generalitzada des del 2024, quan va esclatar una guerra interna entre faccions del càrtel local. No obstant, les xifres de Ciutat de Mèxic —una de les regions més segures del país i aliena a les onades de violència del crim organitzat— demostren que els assassinats masclistes són un monstre diferent i no es poden erradicar únicament amb l’estratègia general de seguretat desplegada per la presidenta Claudia Sheinbaum.
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