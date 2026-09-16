A l’Audiència de Barcelona
Comença el judici a quatre policies acusats de deixar borni l’activista Roger Español amb una pilota de goma l’1-O
La fiscalia demana l’absolució dels agents, mentre que les acusacions reclamen 13 anys de presó per a cadascun
L’Audiència de Barcelona rebutja l’amnistia per als quatre policies que van mutilar Roger Español l’1-O i els envia a judici
J. G. Albalat
Nou anys després del referèndum unilateral de l’1 d’octubre del 2017, quatre agents de la Policia Nacional s’asseuran aquest dimecres al banc dels acusats en estar imputats per les lesions ocasionades a l’activista Roger Español, que va perdre l’ull dret per l’impacte d’una bala de goma disparada als voltants de l’escola Ramon Llull, de Barcelona. La Fiscalia sol·licita l’absolució dels agents en entendre que els imputats actuaven correctament, mentre que les acusacions —el mateix Español, Irídia i Òmnium Cultural— demanen 13 anys de presó per a cada policia. L’ANC en demana 12. L’Audiència de Barcelona va rebutjar el març del 2025 la petició de la Fiscalia d’amnistiar els quatre policies acusats.
El judici s’allargarà aquest dijous i els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, data en què es commemora el novè aniversari del referèndum unilateral. Està previst que, a més dels agents, declarin a la vista el mateix Roger Español, altres testimonis i més d’una vintena de policies nacionals. Seran importants els informes pericials tècnics, alguns d’ells fets per funcionaris dels Mossos d’Esquadra, sobre els vídeos enregistrats i l’armament utilitzat. Els forenses van determinar en el seu moment que les lesions que Español va patir en un ull eren «compatibles amb un impacte a gran velocitat, probablement per una bala de goma».
La fiscal recull en el seu escrit exculpatori que, en previsió de la necessitat d’actuar a Catalunya durant la jornada del referèndum, es van mobilitzar entre 5.200 i 6.500 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, cosa que suposava l’activació de prop del 90% del total de les seves reserves. Hi havia 2.300 centres habilitats com a punts de votació. A primera hora del matí d’aquell 1-O, precisa el Ministeri Públic, el secretari d’Estat de Seguretat va disposar la intervenció de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, fonamentant aquesta decisió en el fet que s’hauria demostrat la «insuficiència, inadequació o ineficàcia» de les mesures posades en marxa pels Mossos d’Esquadra.
La càrrega policial
La intervenció al Ramon Llull, un dels centres de votació, es va desenvolupar sota la responsabilitat del cap de l’anomenat nucli Camel. Els agents van accedir a l’escola i van confiscar material electoral. A la sortida del centre, van ser escortats pels seus companys, que van obrir un passadís perquè poguessin arribar fins als vehicles policials i sortir de la zona.
Quan es trobaven al carrer Sardenya, a l’altura del carrer Diputació, a uns 300 metres del Ramon Llull, un grup nombrós de persones que els seguien els va tallar el pas al crit de «Fills de puta, fora les forces d’ocupació», i van tallar la via davant de les furgonetes, que van estar bloquejades durant uns minuts. Els manifestants no es van moure, malgrat els avisos, i un comandament policial va ordenar l’ús de la porra per obrir pas. No ho van assolir i els concentrats, segons el relat de la fiscal, van començar a llançar objectes als agents. El llançament de salves tampoc no va donar resultat i un cap policial va ordenar el tret de bales de goma. Un d’aquests projectils va impactar a l’ull d’Español, cosa que va provocar la seva mutilació.
El tret
La Fiscalia sosté que la bala va ser disparada en direcció a terra i que, després de rebotar contra l’asfalt, va impactar a la cara d’Español, a una distància de 14,12 metres. En el moment d’efectuar el tret, l’escopeter tenia el seu camp de visió parcialment escapçat per la presència de dos agents més davant seu i, segons la Fiscalia, no es va representar mai com a probable el resultat lesiu que es va produir.
Les acusacions particulars i populars asseguren que la situació al carrer Sardenya «no era de perill per als agents ni per a terceres persones» i que, malgrat això, un dels comandaments policials va autoritzar l’ús de les bales de goma. Aquesta autorització, detallen, la va donar vuit segons després que els agents haguessin iniciat l’ús de la porra, «contravenint tant el principi de progressió de mitjans com el supòsit habilitant que autoritzava l’ús» d’aquests projectils. Segons el seu parer, l’escopeter va disparar tres vegades a Español, una d’elles a una distància «antireglamentària», com a «represàlia» perquè l’activista s’havia enfrontat a la policia. El projectil li va impactar a l’ull i l’hi va mutilar.
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