Guerra híbrida
La crisi de Ceuta porta la polarització al Parlament Europeu
Els socialistes acusen la dreta d’instrumentalitzar l’allau d’immigrants mentre que el PP no tanca la porta a suspendre l’acord d’associació amb el Marroc, tal com demana l’extrema dreta
Beatriz Ríos
L’esquerra i la dreta espanyola i europea van tornar ahir a exposar les seves diferències sobre les polítiques migratòries, a compte de la crisi a Ceuta, entre crítiques a la gestió del Govern de Pedro Sánchez, acusacions de guerra híbrida al Marroc i d’instrumentalització de la crisi amb finalitats polítiques.
De "guerra híbrida de manual" va qualificar l’entrada de milers de persones a Ceuta el mes de juliol l’eurodiputada Dolors Montserrat, que va acusar Sánchez de ser-ne "còmplice i culpable". La popular va apuntar directament al Marroc "per acció o per omissió" i va exigir a Rabat responsabilitat i el compliment de les seves obligacions com a soci.
Molt més dur va ser el seu company de partit i president de la comissió d’Interior de l’Eurocambra, Javier Zarzalejos. "El Marroc ni ha col·laborat ni col·laborarà", va dir, assegurant que el retorn de 70.000 persones no demostra que Rabat col·labori sinó que "controla la frontera". El popular holandès Jeroen Lenaerst va qualificar els fets d’"instrumentalització" de la migració i va demanar reforçar Frontex, un mecanisme per a emergències excepcionals, i implantar la legislació europea.
Expulsió a tercers països
Lenaers va acusar Sánchez de demanar ajuda a la UE tard i després d’oposar-se "als instruments que haguessin previngut aquesta crisi", fent referència a la creació de centres d’expulsió fora de la Unió Europea.
L’extrema dreta va anar més lluny. "La invasió de Ceuta és un cas d’invasió territorial, ocupació il·legal i violenta d’una part d’Espanya", va dir l’eurodiputat de Vox Jorge Buxadé acusant el Govern de comportar-se com "un agent del Marroc". Buxadé va acusar la Comissió Europea de ser "part del problema" per tractar de soci Rabat i va demanar a Brussel·les que condemni l’entrada com "un acte genuí de guerra híbrida". Així mateix, va reclamar la suspensió de l’acord d’associació amb el Marroc i tots els acords "excepte els de retorn i expulsió dels marroquins". I va exigir que se suspengui la concessió de visats i permisos de residència a ciutadans marroquins.
Tot i que el PP no va entrar en aquesta qüestió durant el debat, en una trobada amb periodistes, Zarzalejos no va tancar la porta a aquesta opció. "És difícil que es pugui aspirar a una relació política i comercial amb el Marroc normalitzada, quan ni els cadàvers dels ofegats han sigut autoritzats a ser retornats per ser enterrats en sòl marroquí", va dir.
La socialista Iratxe García va acusar el Partit Popular de "grapejar" Ceuta "amb l’únic objectiu d’atacar el Govern". També l’eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, va assegurar que "la crisi de Ceuta està sent una sucosa oportunitat per a molts que tenien ganes d’ajustar comptes amb l’Espanya progressista".
La líder dels Socialistes va afirmar que "quan una frontera està sota pressió, Europa ha de respondre amb solidaritat, no amb divisió", i va criticar la reacció d’Itàlia a la crisi introduint controls fronterers amb Espanya. "¿Quines lliçons pot donar la senyora [Giorgia] Meloni sobre gestió de fronteres?", es va preguntar.
García va destacar el suport europeu a Roma en la crisi de Lampedusa o amb Polònia o Finlàndia davant la instrumentalització de la migració per part de Rússia i Bielorússia, tot i que sense assumir la tesi que el Marroc sigui darrere del que va passar a Ceuta. "La solidaritat europea no pot dependre de qui governa", va dir Galán, que, no obstant, sí que va apuntar a la responsabilitat del Marroc. "Aquesta crisi demostra que quan Europa externalitza les seves fronteres, lloga la seva sobirania ens fa més vulnerables", va argumentar.
La liberal Veronika Cifro va expressar la seva solidaritat amb el poble ceutí, però va ser molt crítica amb la dreta. "Convertir la migració en una arma política no porta respostes, només més caos", va afirmar, i va afegir que "els eslògans no poden reemplaçar polítiques clares i serioses". També l’eurodiputat alemany dels Verds, Erik Marquardt, va apuntar que és precisament la reacció de la dreta, la por i la divisió, davant d’aquest tipus de crisi el que permet a actors externs instrumentalitzar la migració amb finalitats polítiques.
El comissari europeu de Migració, Magnus Brunner, va respondre a les crítiques defensant la política migratòria europea, tot i que reconeixent que el que va passar a Ceuta posa de manifest com de ràpid pot créixer la pressió migratòria. Brunner va tornar a destacar la bona cooperació amb el Marroc i va insistir que la prioritat continua sent el retorn de totes les persones.
"Ha sigut una dura prova per a la nostra Unió, per al nostre sistema i per a la nostra resiliència, però la majoria de les persones que van entrar il·legalment a Ceuta van tornar al Marroc en qüestió d’hores", va ressaltar l’austríac. De fet, va insistir que Brussel·les manté el seu compromís de "continuar col·laborant" amb Rabat tant en els retorns com en la lluita contra el tràfic de persones.
Les ingerències
Les amenaces de Rússia contra Europa són cada cop més visibles. L ’estratègia de guerra híbrida té múltiples tentacles, entre els quals hi ha la ingerència electoral mitjançant campanyes de desinformació i de desestabilització. Conscient d’aquest creixent perill, el Parlament Europeu va aprovar amb 420 vots a favor, 220 en contra i 26 abstencions un informe que proposa mesures concretes per blindar la democràcia i les seves institucions.El grup d’esquerra va recalcar que les amenaces i ingerències no són només producte de Moscou, Minsk, Pequín, Teheran o Pyongyang, sinó també d’aliats històrics de la UE. «El que ha passat a Ceuta contra Espanya és una advertència del que passa als països que no s’alineen amb Washington i Tel Aviv», va advertir l’italià Danilo Della Valle.
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