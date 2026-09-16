Militarització
Els EUA reconeixen per primer cop tenir armes espacials en òrbita
El Periódico
Els EUA van reconèixer dilluns passat per primera vegada que la Força Espacial nord-americana ha desplegat armes de "control espacial" en òrbita, una capacitat que, segons el secretari de la Força Aèria, Troy Meink, està destinada a defensar les forces nord-americanes davant accions hostils d’adversaris. "Estem augmentant la preparació davant les amenaces existents, i els Estats Units tenen armes de control espacial en òrbita capaces de defensar la Força Conjunta davant accions hostils d’adversaris", va afirmar Meink durant un discurs en la conferència Air, Space and Cyber, celebrada a Maryland.
El Departament de la Força Aèria va confirmar en un comunicat que és la primera vegada que Meink reconeix públicament que la Força Espacial ha desplegat armes a l’espai. La institució no va detallar quins sistemes estan en òrbita, quants són ni quan van ser desplegats.El Departament de la Força Aèria va confirmar en un comunicat que es tracta de la primera vegada que Meink reconeix públicament que la Força Espacial ha desplegat armes a l’espai. La institució, no obstant, no va detallar quins sistemes es troben en òrbita, quants són ni quan van ser desplegats.
Meink, que va citar la Xina com una amenaça, va emmarcar el desplegament en la necessitat de respondre al desenvolupament de capacitats militars espacials per part d’altres països i va afirmar que els EUA han d’incrementar la seva preparació davant amenaces que evolucionen ràpidament. "Hem d’augmentar el nostre poder de combat i innovar més ràpid que qualsevol altre, de manera assequible", va assenyalar.Meink va emmarcar el desplegament en la necessitat de respondre al desenvolupament de capacitats militars espacials per part d’altres països i va afirmar que els Estats Units han d’incrementar la seva preparació davant amenaces que evolucionen ràpidament: "Hem d’augmentar el nostre poder de combat i innovar més ràpid que qualsevol altre, de manera assequible", va assenyalar.
Sistema d’interceptors
El secretari també va anunciar avenços en altres programes espacials nord-americans, entre els quals el desenvolupament d’un sistema d’interceptors basats en l’espai i una constel·lació destinada a detectar i seguir objectius mòbils des d’òrbita. Els Estats Units començaran aquest mes els llançaments d’aquesta constel·lació.El secretari també va anunciar avenços en altres programes espacials nord-americans, entre ells el desenvolupament d’un sistema d’interceptors basats en l’espai i una constel·lació destinada a detectar i seguir objectius mòbils des d’òrbita. Segons Meink, Estats Units començarà aquest mes els llançaments d’aquesta constel·lació.
En aquest sentit, el Ministeri de Relacions Exteriors xinès va advertir els EUA contra la "militarització de l’espai sideral, per convertir-lo en un camp de batalla, així com contra una cursa armamentista allà".En aquest sentit, la Xina va apressar dimarts els Estats Units a deixar de "preparar-se per a la guerra" a l’espai. Els dos països són rivals geopolítics i intenten ampliar la seva presència estratègica a l’espai. El Ministeri de Relacions Exteriors xinès va advertir contra la "militarització de l’espai sideral, convertint-lo en un camp de batalla, així com contra una cursa armamentista allà".
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