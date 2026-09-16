Declaració
Una empresa imputada diu que el bufet de Montoro li va proposar "un full de ruta"
La representant de Messer Ibérica, en què es van trobar els correus que van donar origen al cas, ratifica davant del jutge les tesis de la defensa d’Equipo Económico
Cristina Gallardo
El 29 de maig, després de diverses jornades en què el jutge del cas Montoro no va escoltar més que renúncies a declarar per part dels primers citats en qualitat d’imputats, la representant legal de Messer Ibérica –l’empresa gasista el registre del qual va donar origen a la causa per presumpte tràfic d’influències des del despatx fundat per l’exministre del PP– va decidir parlar.
Només ho va fer a preguntes del seu advocat i, segons va informar al seu dia aquest diari, per justificar els pagaments a Equipo Económico, el despatx fundat per l’exministre Cristóbal Montoro el 2006, a canvi d’assessorament legal en relació amb dues normes tributàries que, segons el parer d’aquesta imputada, perjudicaven el sector. "Equipo Económico ens va proposar un full de ruta a seguir", va manifestar.
Del vídeo de la seva compareixença davant el titular de la plaça d’Instrucció número 2 de Tarragona, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es dedueix un paral·lelisme en l’estratègia defensiva entre el despatx investigat per presumptament cobrar a canvi d’influir en l’equip de Montoro a Hisenda per aconseguir canvis legislatius i la mateixa Messer, que va contractar els serveis d’aquesta societat juntament amb la resta d’integrants de l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinales (AFGIM).
En les seves respostes davant el jutge, la fiscal Anticorrupció i la resta de parts personades, la representant legar de Messer, María Lobo, va admetre que Equipo Económico els va proposar un "full de ruta" per actuar davant l’administració, si bé confirma que els seus treballs van constituir un assessorament jurídic real i valuós per arribar als seus objectius.
Dos impostos
D’entrada, Lobo va negar que l’empresa de la qual és directora general pagués a canvi de favors polítics. Segons el seu testimoni, pel que fa a les modificacions legislatives sobre l’impost especial sobre l’Electricitat, es va contractar Equip Econòmic, i també Ernst & Young per mirar d’eliminar la diferència de tracte que les empreses del sector gasista patien respecte d’altres països europeus per la deficient transposició d’una Directiva del 2003. Posteriorment, i després d’un intent fallit de la consultora, es va tornar a requerir els serveis d’Equipo Económico en relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Lobo no era a Messer Ibérica quan van ocórrer els fets relatius a la primera de les modificacions legislatives, el 2013, ni tampoc pel que fa a l’IAE, ja que es va incorporar a la companyia el 2022, si bé va defensar davant el jutge Rus que aquesta firma "sempre ha complert la legalitat". "Vagi per davant que mai ha pagat cap quantitat per exercir cap influència ni funcionaris ni responsables públics o polítics per realitzar una reforma legislativa", va manifestar, per afegir "que quedi clar això".
Sobre la modificació de l’impost especial elèctric, la representant de Messer va explicar al jutge que buscaven un règim d’exempció d’impostos perquè, d’una altra manera, el seu producte acabat no seria competitiu i això hagués obligat a deslocalitzar la producció.
En aquest punt, va rebutjar la tesi dels agents dels Mossos d’Esqudra, que titllen als seus informes a la reforma legal obtinguda de capritxosa i allunyada de l’interès general. "Actuem com a associació davant aquesta situació de desequilibri i desigualtat", i per això van contractar Equipo Económico, al qual s’ha referit com un despatx expert en dret fiscal i regulatori que va ser proposat per una altra de les gasistes membres de l’associació, Praxair. "Equipo Económico ens va plantejar un full de ruta d’assessorament, consideraven que es podia portar a terme", va manifestar la representant d’aquesta empresa imputada en seu judicial.
"La mar de raonable"
Segons la imputada, un dels punts de la proposta d’Equipo Económico consistia a realitzar un informe amb l’impacte recaptatori que podia suposar la mesura fiscal, a més d’un informe tècnic dels costos de cadascuna de les gasistes que acredités que el cost de l’electricitat era el 50 per cent dels costos de producció –cosa que exigia la directiva– i tercer treball a nivell jurídic per acreditar la diferència de tracte amb altres països. "La seva proposta ens va semblar la mar de raonable", va assenyalar la representant de la gasista davant el jutge.
En tot cas, es va proposar per Equipo Económico la "col·laboració" d’un assessor extern per elaborar els informes tècnics i econòmics, de manera que cada gasista traslladés les seves pròpies dades sense que les altres de l’associació poguessin tenir accés a les de les altres. Per a això es va elegir Ernst & Young (EY). Els resultats de tots aquests encàrrecs es traçaven en les reunions de l’associació de gasistes i els treballs es van centralitzar a Madrid, perquè allà hi havia la seu de moltes de les empreses i també la d’Equipo Económico.
Preguntada per què els investigadors qüestionen la prestació d’un treball real per part d’aquest despatx, la imputada va assenyalar que aquest assessorament va ser "real" i en relació amb aquest impost es va estendre durant aproximadament un hora. "No som els tècnics experts en la matèria i Equipo Económico el que feia era revisar-lo", i també va intervenir en la presentació d’al·legacions. Quant a la proposició d’un text perquè s’incorporés a la normativa legal, segons Lobo, "és com funciona el regulador, li vam proposar un redactat, Equipo Económico el va revisar i el remetem a les autoritats", va dir davant el jutge. La seva empresa va pagar per això un fix de 10.000 euros més 18.000 si la transposició de la directiva tenia èxit, i quantitats similars la resta d’empreses en funció de la seva participació en l’associació. "Estem parlant d’un assessorament jurídic totalment lícit", va insistir la representant de Messer davant el jutge.
Quant a l’impost d’activitats econòmiques, es va tornar a contractar el despatx fundat al seu dia per Cristóbal Montoro en relació amb un canvi de les administracions municipals, que els col·locava de nou en desavantatge en relació amb els tributs com a empreses de gasos comprimits. Es va contractar EY i van obtenir una resposta favorable que mesos després va ser modificada, per la qual cosa van tornar a trucar a les portes d’Equipo Económico per anar per la via de la reforma legislativa. En aquesta ocasió, es van pagar per Messer 8.000 euros de quantitat fixa i 30.000 variables si s’aconseguia el canvi normatiu que ells desitjaven.
Messer Ibérica està imputada en aquesta causa oberta, entre altres delictes, per tràfic d’influències. El seu president, Karl Andrea Hauck, es va acollir al seu dret a no declarar davant el jutge d’instrucció. Tant Karl Andrea Hauck com un altre directiu, Rubén Folgado, han sigut assenyalats pels investigadors com els autors d’una cadena de correus electrònics que van donar origen al cas. En el cas de Folgado, aquest arriba a reconèixer que, per obtenir un benefici en un impost, "la via més directa, com sempre, és pagar a l’Equipo Económico, que té contacte directe amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro".
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