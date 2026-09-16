El repte migratori
Feijóo vol retirar la nacionalitat a immigrants amb delictes greus
El líder del PP confirma la seva intenció de modificar la llei per adequar-la a la "dels països més seriosos de la Unió Europea"
Pilar Santos
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va confirmar ahir la seva intenció de reformar la llei per poder retirar la nacionalitat espanyola als immigrants que cometin delictes greus. Sobre el que va avançar El Mundo, el cap de l’oposició va revelar que la seva formació està treballant en una proposta de llei orgànica al respecte, si bé no va detallar si seria per presentar-la aquesta legislatura, que com a molt tard s’acabarà l’any que ve.
Feijóo va explicar la seva idea com una adequació de "la nacionalitat regulada en el Codi Civil a la realitat europea, la realitat que vivim en aquest moment". A més, i segons va explicar, la llei que pretén impulsar regularia "l’atorgament de la nacionalitat, el manteniment de la nacionalitat i, si s’escau, la pèrdua d’aquesta".
El líder dels populars va argumentar la seva postura referint-se a la nacionalitat com "un acte de confiança d’un Estat, d’una nació, Espanya, a un ciutadà que ha nascut fora del nostre país". I en aquesta línia va remarcar que es tracta del "principal acte de confiança. És el títol més important que pot donar un Estat, un passaport. Per tant: aquesta confiança s’ha de mantenir, i quan es trenca aquesta confiança, perquè la persona a qui l’hi hem donat pertany a una banda criminal, pertany a una banda terrorista, és reincident en delictes greus com abusos sexuals, violacions o assassinats, lògicament ha de saber que aquesta confiança es trenca i que per tant la nacionalitat serà retirada".
Mantenir la "confiança"
Per Feijóo, es tractaria simplement d’adequar la legislació espanyola a la "dels països més seriosos de la Unió Europea". El líder del PP va concloure: "La nacionalitat no és un tràmit administratiu, és un honor". El president del PP va emfatitzar que concedir a algú la nacionalitat espanyola és obrir "tots els serveis públics als ciutadans que l’obtenen. I, per tant, per mantenir aquesta confiança cal un mínim de requisits de conducta".
Feijóo va parlar en algun moment de "projecte de llei", cosa que suggeriria una iniciativa impulsada si aconsegueix presidir el Consell de Ministres, i no una proposició de llei, instrument que podria presentar actualment, a través del Grup Popular al Congrés dels Diputats. En qualsevol cas, va parlar de revertir la "frivolitat" amb què segons el seu parer "Espanya afronta a vegades les nacionalitzacions" mitjançant un projecte de "permanència".
Tot plegat en el context actual de polèmica per la llei de nets i la recent resolució del Tribunal Suprem (TS) que suspèn cautelarment el dret a vot per als exiliats de la Guerra Civil i el franquisme nacionalitzats en virtut de la llei de memòria democràtica aprovada la legislatura passada, l’any 2022.
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