Instal·lacions per al triatge
El Govern construirà dos centres permanents amb 1.600 places a Ceuta i Melilla per identificar els immigrants
Marlaska abordarà aquests projectes amb el comissari d’Interior i Migració en la seva visita de dijous a Madrid
L’Executiu destinarà prop de 10 milions dels fons europeus d’emergència per als dos edificis
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Pilar Santos
El Govern construirà els pròxims mesos dos Centres d’Atenció Temporal d’Estrangers (CATE) permanents a Ceuta i Melilla, amb 800 places cada un, per reforçar la capacitat d’identificar i realitzar el triatge dels immigrants que entrin irregularment per les dues ciutats autònomes. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordarà aquests projectes aquest dijous amb el comissari europeu d’Interior i Migració, Magnus Brunner, que viatjarà a Madrid per tractar la delicada situació que viu Ceuta després de l’entrada de 80.000 persones els dies 30 i 31 de juliol.
El Ministeri de l’Interior calcula que cada edifici costarà uns 4,5 milions d’euros i preveu finançar els prop de nou milions d’inversió amb els fons d’emergència concedits per la Unió Europea. Els projectes, que Marlaska ja havia apuntat durant la visita a Ceuta del 8 de setembre, estan encara en una fase molt inicial, segons fonts del departament. No s’ha decidit on s’ubicaran ni es té una data d’obertura. Les mateixes fonts ho situen com una actuació a mitjà termini, destinada a dotar Ceuta i Melilla d’infraestructures estables per respondre a possibles nous episodis de pressió migratòria.
Els CATE no són centres d’acolliment per allotjar durant setmanes o mesos els migrants. Són instal·lacions de primera atenció on la Policia concentra les diligències posteriors a una entrada irregular abans de determinar quin procediment correspon a cada persona. Aquest procés, conegut com a triatge o ‘screening’, s’ha reforçat amb l’aplicació del nou Pacte Europeu de Migració i Asil, aprovat el 2024.
¿Com es fa el triatge?
El recorregut al CETA comença amb un reconeixement sanitari, en què participa la Creu Roja, per detectar malalties o necessitats mèdiques. Després es comprova la identitat i es fa una ressenya biomètrica, amb presa d’empremtes dactilars i fotografies, a més de controls documentals i consultes en bases policials i europees. Paral·lelament, s’avalua si la persona és vulnerable, si té problemes de salut o pot ser víctima de tràfic o violència. Les dades biomètriques corresponents s’incorporen a més a Eurodac, la base comuna de la UE utilitzada en matèria d’asil i migració irregular. El límit d’hores que poden estar en aquests centres és de 72.
La funció d’aquests centres és diferent de la dels CIE i els CETI. Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són instal·lacions tancades on una persona es pot quedar privada de llibertat, prèvia autorització judicial, mentre es tramita o executa una expulsió o devolució, amb un màxim de 60 dies. Els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), en canvi, són recursos oberts d’allotjament i acollida, especialment per a migrants i sol·licitants de protecció internacional. El CATE actua abans: identifica, registra i determina a quin procediment ha de ser derivada cada persona.
Interior durà a terme una quinzena de projectes amb diners europeus per millorar la vigilància de la frontera i l’atenció als migrants
Amb aquesta informació es decideix el següent pas. Si una persona manifesta que vol demanar asil, s’activa el procediment de protecció internacional; si és menor, entra al circuit de protecció de menors; i si es detecten indicis de tràfic o especial vulnerabilitat, se la deriva a recursos específics. Quan correspon, s’inicien els procediments de devolució o expulsió. El CATE no decideix qui es queda o qui és retornat, sinó que serveix per identificar, registrar i encarrilar cada cas.
El CATE provisional
Ceuta va estrenar el 7 de setembre passat un CATE provisional al polígon del Tarajal. Marlaska va remarcar dilluns passat en la seva visita a Ceuta que aquesta planificació havia començat abans de les entrades massives dels dies 30 i 31 de juliol, tot i que l’expedient d’emergència per condicionar-lo es va iniciar el mateix 30 de juliol. El dispositiu compta amb 20 llocs per realitzar el triatge i formalitzar, quan procedeix, les sol·licituds de protecció internacional. S’hi afegeixen 10 més entre la Direcció Superior de Policia i la frontera del Tarajal.
Els dos centres definitius es finançaran amb part dels 32 milions d’euros d’emergència concedits per Brussel·les per gestionar les fronteres, amb els quals Interior espera portar a terme una quinzena de projectes, entre d’altres, més mitjans tecnològics (per exemple, càmeres tèrmiques per veure els immigrants a l’aigua), embarcacions lleugeres i les infraestructures de protecció de la frontera a Ceuta i Melilla i l’allargament dels espigons.
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