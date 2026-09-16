Llei de nets
El Govern normalitza els dubtes que té de la independència judicial
Des de l’Executiu avisen que la sentència provocaria que alguns espanyols tinguin "certs drets" i a d’altres "se’ls restringeixin"
Iván Gil
El xoc entre el Govern i el Tribunal Suprem es continua agreujant després de la sentència contra la denominada llei de nets. Les friccions que arrosseguen el poder executiu i el judicial des de l’aprovació de la llei d’amnistia, fins i tot abans amb la concessió dels indults, s’han traslladat a la conversa pública deixant anar acusacions cada vegada més gruixudes.
Al qüestionament als jutges entonat per ministres com Óscar Puente o Óscar López, es va sumar aquest dimarts la portaveu del Govern, Elma Saiz, des de la sala de premsa de la Moncloa després del Consell de Ministres. Va fer seves les crítiques del titular de Transports, que va manifestar recentment que "hi ha jutges fent política", per constatar "el que tots opinem", va assegurar cridant l’atenció sobre la "necessària independència judicial".
Puente tampoc va perdre l’ocasió per capgirar les crítiques des de la justícia i associacions professionals pel seu qüestionament per part de l’Executiu i els va retreure que "qui posa en qüestió la imparcialitat són alguns jutges". "Tant de bo observem algun pronunciament més valent i realista a l’hora de valorar el que passa amb determinades resolucions judicials", va protestar després de qüestionar que el ponent de la sentència contra l’anomenada llei de nets, Antonio Narváez, es reunís en secret amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, traslladant-li el seu desig que governés i derogués les lleis de l’actual Govern, a més de "sembrar dubtes" sobre Indra en l’escrutini de vots.
La decisió de suspendre el dret a vot dels descendents d’exiliats, una mesura incorporada en la llei de Memòria Democràtica aprovada al Congrés el 2022, també va ser censurada pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amb competències en aquesta matèria. Una sentència, va advertir, que en cas de confirmar-se en la línia de les mesures cautelars provocaria que "alguns espanyols tinguem certs drets i a d’altres se’ls restringeixin". Alhora, va retreure el canvi de posició del líder de l’oposició, que en el passat va defensar aquesta mesura i "ara tenim una metamorfosi".
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