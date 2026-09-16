Els únics de la legislatura
Hisenda busca un preacord de Pressupostos amb Sumar per iniciar la negociació amb la resta de socis
Sense fixar data per aprovar-los en el Consell de Ministres, el Govern només garanteix que el debat parlamentari tindrà lloc abans de final d’any
Iván Gil
«El tret de sortida» per portar els Pressupostos del 2027 al Consell de Ministres. Així defineixen al Ministeri d’Hisenda la reunió amb els seus socis de coalició per pactar el projecte dels comptes públics. La trobada aquest dimecres entre el ministre d’Hisenda, Arcadi España, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en representació del soci minoritari de la coalició, busca perfilar un acord al si del Govern a partir del qual arrencar les negociacions formals amb la resta de grups parlamentaris.
La pretensió d’Hisenda passa per prioritzar les converses amb els socis d’investidura utilitzant com a base per a l’intercanvi de papers el preacord amb Sumar. Amb Junts tancat a negociacions amb els socialistes al trencar l’acord d’investidura i altres socis cada vegada més distants per la gestió del Govern en la crisi de Ceuta, el context no sembla el més propici ni tan sols per asseure’s a la taula. Menys encara per arrencar recolzaments.
En l’Executiu, no obstant, confien que tots els socis acudeixin a la ronda de contactes quan es convoqui. Entenen que el «cost» de no voler asseure’s, tot i que sigui per dir que no, és més gran que el de fer-ho. Tampoc es descarta que després d’una primera presa de contacte sigui el president del Govern, Pedro Sánchez, que agafi directament les regnes de les converses.
A la Moncloa eviten marcar-se data per a l’aprovació dels Pressupostos en el Consell de Ministres. L’objectiu de fer-ho «en temps i forma» abans del 30 de setembre, segons els terminis marcats per la Constitució, ha quedat desplaçat.
El cap de l’Executiu s’ha limitat a comprometre’s que el debat al Congrés se substanciï abans de final d’any. Ara mateix, tot indica que els Pressupostos ni tan sols superarien la primera votació per iniciar la tramitació davant la perspectiva que PP, Vox i Junts presentin esmenes a la totalitat. Aquestes tres formacions ja van tombar amb el seu vot en contra el camí de dèficit presentada pel Govern per als Pressupostos el mes de juliol passat.
Tant l’oposició com els socis coincideixen a assenyalar que els comptes públics seran una mena d’aparador electoral per exhibir el programa de l’Executiu. Es tractaria de les primeres de la legislatura que s’emportarien al Congrés. En el probable cas que siguin tombades, alguns socis apunten que el cap de l’Executiu podria dissoldre les Corts Generals per anar a eleccions responsabilitzant de l’avanç als grups que hi votin en contra.
La incògnita de l’avanç electoral si decauen
Sánchez manté en l’aire si convocarà les generals abans o després de les municipals i autonòmiques del mes de maig. L’única certesa que ha transmès és que aquests comicis no coincidiran en una mena de ‘superdiumenge’ electoral.
En la majoria de federacions socialistes es pressiona per anar a les urnes després de les generals. Sense els condicionants en clau nacional que puguin afer-los pel desgast del Govern. A Ferraz es transmet que respecte a la possibilitat de comicis generals abans o després té els seus «pros i contres». A més apunten que haurà d’estar el terreny aclarit, sense crisis obertes abans de convocar, i analitzar-se la «conjuntura» del moment.
A falta d’aterrar l’acord en el si del Govern, Sánchez ha estat fent gala que contindran la despesa social més gran de la història. Amb inversions centrades principalment en vivenda, un dels principals problemes per als espanyols com ve assenyalant de manera reiterada el CIS, i serveis públics per reforçar l’Estat de benestar.
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