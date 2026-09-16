Diada a Extremadura
Illa reivindica els llaços amb Extremadura i defensa el model de finançament: «No perjudica ningú»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura en la seva visita a la regió que el model de finançament autonòmic proposat pel seu Govern no perjudica cap comunitat autònoma
Carmen Hidalgo Sancho
El president de laGeneralitat de Catalunya,Salvador Illa, ha iniciat aquest dimecres a La Zarza la seva visita institucional a Extremadura, un viatge amb què pretén posar en valor els vincles històrics, familiars i culturals entre els dos territoris, en el marc de la celebració de la Diada. El municipi de Badajoz ha sigut elegit com a primera parada per la relació que manté amb l’emigració extremenya cap a Catalunya durant el segle XX.
Cap a les 11.20 hores, el dirigent català ha arribat a l’ajuntament de Zamora, on ha sigut rebut per l’alcalde, Francisco JoséFarrona, i la resta de la corporació municipal. Després de firmar al llibre d’honor, Illa ha realitzat una declaració davant els mitjans abans de continuar amb l’agenda prevista al municipi.
El president de la Generalitat ha assenyalat que l’elecció de La Zarza respon al desig de reconèixer una història compartida entre els dos territoris. «Molts catalans són d’origen extremeny i gràcies al seu esforç, a les seves aportacions i a la seva feina han fet el que Catalunya és avui», ha afirmat Illa, que ha remarcat que els qui van emigrar van tenir «una contribució decisiva» al desenvolupament de Catalunya.
Illa ha insistit en la importància de posar el focus en allò que uneix els dos territoris davant les diferències. «Tenim molt en comú, molt més del que sembla», ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha defensat la necessitat de reforçar els vincles entre Catalunya i Extremadura i de continuar construint espais de trobada entre les dues comunitats.
Finançament autonòmic
Preguntat per si el finançament autonòmic serà un dels assumptes que abordarà amb la presidenta de la Junta, María Guardiola, Illa ha assenyalat que no existeix una agenda tancada per a la reunió, tot i que ha assegurat que no té «cap inconvenient» a parlar dels temes que s’estimin oportuns. El president català ha defensat que el model de finançament «no perjudica ningú» i ha afirmat que «beneficia tothom», ja que, segons ha explicat, «es tracta de repartir bé els recursos».
«N’hi ha prou de mirar els comptes i el nombre concret per veure que no només no perjudica ningú, sinó que beneficia a tots. 21.000 milions d’euros que amb aquesta proposta l’administració general de l’Estat transfereix a les comunitats autònomes. En qualsevol cas, guanyaria sempre credibilitat qui al criticar el model proposés una alternativa, cosa que no he vist», ha recalcat.
La següent parada d’Illa serà el Monument a l’Emigrant, situat a l’avinguda de la Constitució, on està previst l’acte central de la seva visita a La Zarza. L’escultura, obra de l’artista local Javier Guerrero, representa un emigrant amb una maleta i rendeix homenatge als veïns que van abandonar el municipi a mitjans del segle XX per buscar una vida millor a les zones industrials espanyoles, entre les quals Catalunya.
L’elecció de La Zarza com a escenari d’aquest homenatge respon al pes que va tenir l’emigració en la història recent del municipi. Entre els anys 60 i 80, la localitat va perdre al voltant d’un terç de la seva població per la sortida de veïns cap a altres destinacions, amb Catalunya com un dels principals llocs d’acollida. Molts d’aquells emigrants van mantenir durant dècades els seus vincles amb el poble, al qual tornaven durant les vacances o després de la seva jubilació.
Després del seu pas per La Zarza, Illa es desplaçarà a Mèrida per mantenir una trobada amb la cap de l’Executiu autonòmic a la seu de Presidència. De moment, no està previst que els dos mandataris facin declaracions públiques després de la reunió. A la tarda, el president de la Generalitat participarà en l’acte institucional de la Diada, que se celebrarà a l’Auditori i Palau de Congressos de la capital extremenya.
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