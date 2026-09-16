Celebració a Extremadura
Illa mantindrà una reunió institucional amb Guardiola en la seva visita a Mèrida
Els actes de la Diada a la comunitat comptaran amb representació de l’Executiu extremeny, però no està prevista la participació de la presidenta
pablo calvo
María Guardiola i Salvador Illa mantindran demà, dimecres, una trobada institucional a la seu de la Presidència, a Mèrida, amb motiu de les dues jornades de celebració de la Diada a Extremadura. La presidenta de la Junta i el president de la Generalitat de Catalunya es reuniran cap a la una de la tarda.
Les fonts consultades també han confirmat que els actes organitzats des del govern català comptaran amb presència institucional de l’executiu extremeny, però no està prevista la participació de la presidenta.
La celebració de la Diada coincideix amb la reunió a Cáceres de la Comissió de Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (COTER) del Comitè Europeu de les Regions (CdR). Guardiola ocupa actualment la vicepresidència del Comitè Executiu de l’Associació de Regions Frontereres Europees.
La celebració per primera vegada de la Diada fora de Barcelona o Madrid inclou avui al matí un acte a la localitat de La Zarza, on hi ha un dels monuments a l’emigrant. El reconeixement a la contribució de milers d’extremenys que van emigrar a Catalunya és precisament el fil conductor de la celebració de la Diada a la comunitat. A la tarda, el palau de congressos de Mèrida acollirà l’acte institucional. Demà Illa es reunirà amb l’alcalde de Mèrida, Antonio Rodríguez Osuna, i se signarà un protocol de col·laboració entre el Teatre Romà de Mèrida i el de Tarragona.
L’agenda del president de la Generalitat també inclou una part orgànica. D’aquesta manera, està previst que a les 11. 30 hores de dijous mantingui una reunió a la seu regional del PSOE amb Álvaro Sánchez Cotrina, secretari general dels socialistes extremenys. Posteriorment, tots dos líders compareixeran conjuntament davant dels mitjans de comunicació.
Suport socialista
Cotrina té previst acompanyar el seu company del PSC durant tots els actes programats amb motiu de la Diada. Així mateix, la nit de dimecres tots dos participaran en un sopar, al qual assistiran a Mèrida diverses desenes de persones i totes dues delegacions socialistes.
Cal recordar que el febrer del 2025, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va fer una visita oficial a Extremadura i va ser rebuda a Presidència per Guardiola, a més de visitar Trujillo i la central nuclear d’Almaraz, que va ser l’eix central de la cimera. Un mes més tard la visita va ser d’Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, per tractar infraestructures i emergències.
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