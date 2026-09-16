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La investigació contra el delegat del Govern per la crisi passa a l’Audiència

El jutjat ceutí deixa en mans de Tardón la pràctica de les proves

El delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una roda de premsa el 9 de setembre.

El delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una roda de premsa el 9 de setembre. / Marcos Moreno - Europa Press

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Ángeles Vázquez

Madrid

Els jutjats de Ceuta han remès a la jutgessa de l’Audiència Nacional María Tardón la investigació oberta a principis de mes sobre l’actuació del delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, per l’entrada massiva a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. La remissió es justifica per la "connexitat objectiva i subjectiva" dels fets d’ambdós procediments.

En una interlocutòria, la plaça número 6 de Ceuta del Tribunal d’Instància de la Secció Civil i Penal de la comunitat autònoma s’inhibeix a favor de la plaça número 3 perquè les diligències instruïdes allà i les obertes per Tardón després de l’assalt massiu presenten "connexitat objectiva i subjectiva", o, en paraules del fiscal, presentaven "unitat de context, seqüència i prova". Així, la plaça número 6 de Ceuta acorda "remetre íntegrament les actuacions a l’òrgan judicial esmentat, i deixa testimoni suficient en aquest jutjat".

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