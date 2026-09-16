La investigació contra el delegat del Govern per la crisi passa a l’Audiència
El jutjat ceutí deixa en mans de Tardón la pràctica de les proves
Ángeles Vázquez
Els jutjats de Ceuta han remès a la jutgessa de l’Audiència Nacional María Tardón la investigació oberta a principis de mes sobre l’actuació del delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, per l’entrada massiva a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. La remissió es justifica per la "connexitat objectiva i subjectiva" dels fets d’ambdós procediments.
En una interlocutòria, la plaça número 6 de Ceuta del Tribunal d’Instància de la Secció Civil i Penal de la comunitat autònoma s’inhibeix a favor de la plaça número 3 perquè les diligències instruïdes allà i les obertes per Tardón després de l’assalt massiu presenten "connexitat objectiva i subjectiva", o, en paraules del fiscal, presentaven "unitat de context, seqüència i prova". Així, la plaça número 6 de Ceuta acorda "remetre íntegrament les actuacions a l’òrgan judicial esmentat, i deixa testimoni suficient en aquest jutjat".
- MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
- El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà
- La teva escola està a la llista? Aquests són els centres de la Catalunya central que es climatitzaran el 2028
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
- Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
- Necrològiques del 15 de setembre del 2026
- Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure