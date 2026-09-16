Judici a l’Audiència de Barcelona
Roger Español, l’activista ferit per la policia amb una pilota de goma l’1-O: «No hi havia una situació de risc. Creia que eren salves»
L’activista considera que el llançament del projectil cap a ell era per «represàlia» al veure’s confrontat amb els agents
Comença el judici quatre policies acusats de deixar borni amb una pilota de goma l’activista Roger Español l’1-O
J. G. Albalat
La polèmica per l’ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional –els Mossos tenen prohibit utilitzar-les des del 2014– i la participació dels cossos de seguretat de l’Estat durant el referèndum unilateral de l’1 d’octubre del 2017 ha ressorgit aquest dimecres en el judici que se celebra a l’Audiència de Barcelona contra quatre agents imputats per les lesions ocasionades a l’activista Roger Español, que va perdre l’ull dret per l’impacte d’un projectil als voltants de l’escola Ramon Llull, de Barcelona, un dels centres de votació. «No hi havia una situació de risc. Quan sentia els trets, creia que eren salves per intentar dispersar-nos», ha declarat Español durant la vista, alhora que ha afirmat que considera que va ser un acte de «represàlia» contra ell per haver-se confrontat amb els agents.
Español és el primer testimoni que presta declaració en el judici, que ha començat aquest dimecres i que es prolongarà demà, el 30 de setembre i l’1 d’octubre, quan es commemora el novè aniversari del referèndum unilateral. En els seus escrits, la fiscal Alejandra García Tabernero sol·licita l’absolució dels agents a l’entendre que els imputats van actuar correctament, mentre que les acusacions –el mateix Espanyol, Irídia i Òmnium Cultural– sol·liciten 13 anys de presó per a cada policia. L’ANC sol·licita 12 anys. L’Audiència de Barcelona va rebutjar el març del 2025 la petició de la fiscalia d’amnistiar els quatre policies acusats. Els quatre policies que s’asseuen al banc dels acusats són els únics membres de les forces de seguretat de l’Estat a qui no se’ls ha aplicat la llei del perdó.
«Ningú del Cos Nacional de Policia s’ha interessat per mi. Vaig intentar seguir amb la meva professió com a saxofonista, però vaig desistir»
«Ningú del Cos Nacional de Policia s’ha interessat per mi. Vaig intentar seguir amb la meva professió com a saxofonista, però vaig desistir i ara soc conserge en un institut», ha recordat Español, a preguntes del seu advocat, Benet Salellas. Des d’aquell dia i a causa de l’impacte de la pilota de goma, l’activista continua tenint seqüeles, tant psíquiques com físiques. Va haver de deixar la seva carrera musical i deixar de fer classes. Va intentar tornar als escenaris, però no va poder. «Actuar de cara al públic em resultava dificultós», insisteix. La pèrdua de l’ull dret i la deformació de la cara li han produït un menyscapte de la confiança en si mateix, ha confessat.
Asseguts a terra
Español ha detallat al tribunal què va fer aquell 1 d’octubre. Va sortir de casa seva per anar a votar i després va fer un volt per les diferents escoles del seu barri per veure amics i coneguts. Quan va arribar a l’escola Ramon Llull, va observar com els policies nacionals estaven traient les urnes i les carregaven als furgons. «Em vaig trobar amb el cordó policial», ha explicat. El president del tribunal ha advertit en aquell moment: «El que va passar a l’escola Ramon Llull no és part d’aquest procediment». L’activista ha continuat el seu relat i ha assegurat que va seguir les furgonetes policials fins que va arribar a la confluència del carrer Sardenya amb Diputació, on es va unir a un grup d’«unes 30 o 40 persones» que estaven assegudes de manera «pacífica» i cridaven consignes com «Fora les forces d’ocupació» o «Volem votar». «L’objectiu era, de manera violenta, obstaculitzar o endarrerir la marxa de les furgonetes», ha remarcat.
El president del tribunal ha advertit en aquell moment: «El que va passar a l’escola Ramon Llull no és part d’aquest procediment»
L’activista ha precisat que no va sentir els avisos policials que es dispersessin. Els policies van començar a carregar per obrir pas a les furgonetes. Español es va aixecar de terra i després es va col·locar rere el cordó policial. Un dels agents li va clavar un cop de porra. Español ha reconegut que en dues ocasions va llançar tanques a l’asfalt, però no contra els agents, sinó per aturar l’avenç dels vehicles policials. No obstant, ha explicat, va donar una puntada de peu a una tanca que, de retruc, va colpejar un policia. «No vaig calibrar que aquesta tanca impactaria en l’agent», ha recalcat. Al cap d’uns minuts, Espanyol es va col·locar al costat d’un grup de periodistes. «La meva intenció era esperar que marxés la policia per tornar a casa meva», ha declarat. De sobte, l’activista va rebre l’impacte de la pilota de goma a l’ull. «Em va tirar a terra», ha rememorat. «No recordo que es llancessin objectes en cap moment», ha incidit, per qualificar el llançament del projectil com una «represàlia» cap a ell. Un testimoni ha manifestat que van fer senyals als policies perquè no disparessin més, però que van fer cas omís.
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