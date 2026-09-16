Reaccions a la conferència
L’oposició critica el discurs "triomfalista" del president
Diversos grups accepten reunir-se amb ell per abordar la crisi educativa i Junts reclama el concert per tenir més recursos
Per a ERC, la conferència del cap de l’Executiu va estar «molt desconnectada de la realitat»
Quim Bertomeu
La conferència que va pronunciar el president Salvador Illa aquest dilluns, a l’equador del seu mandat, no ha trobat suports als partits de l’oposició. Les crítiques que li han dispensat aquest dimarts han sigut variopintes: des d’un excés de "triomfalisme" fins a una "falta d’ambició", passant per una "desconnexió de la realitat". No obstant, no tot han sigut males notícies per al president. La majoria de partits accepten la proposta de reunir-se amb el Govern per abordar la crisi educativa i mirar de trobar un gran pacte per buscar solucions.
Un dels partits que ha confirmat que accepta veure’s amb el president ha sigut Junts. Això sí, amb matisos. En primer lloc, han reivindicat la paternitat de la idea de buscar aquest gran acord per millorar la qualitat de l’educació i han acusat el president d’haver estat "venent fum" fins ara. En declaracions a La 2, Jordi Turull també ha advertit Illa que difícilment la Generalitat podrà arribar a una inversió en educació del 6% del PIB català si Catalunya no assoleix un concert econòmic. El concert és una exigència de Junts en matèria de finançament que el Govern descarta frontalment.
Tampoc els socis del Govern, ERC i Comuns, han sigut benevolents amb l’acte del president. La secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha afirmat que va oferir "un discurs molt desconnectat de la realitat". "Si vostès porten les seves filles a l’escola pública, si vostès van en tren cada dia, el discurs d’Illa va ser autocomplaent i desconnectat del país", ha criticat en declaracions des del Parlament. Això sí, el partit de Junqueras s’ha oferit a participar en aquest gran pacte educatiu perquè ha considerat que els grans problemes mereixen respostes conjuntes.
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha vist una "bona idea" que Illa pretengui un "pacte nacional en educació", però ha opinat que el seu discurs va pecar d’"optimisme". La seva exigència és que el pla per climatitzar les aules que es va anunciar aquest dilluns no sigui a quatre anys vista, sinó a dos: "Si és una prioritat, el president ha d’accelerar". A més, va trobar a faltar propostes per ajudar les famílies que no arriben a final de mes.
La CUP ha mantingut les seves crítiques frontals a l’actual Executiu: el diputat anticapitalista al Parlament Xavier Pellicer ha exposat que el discurs d’Illa va ser la constatació que l’actual Govern "fa aigües pertot arreu". "Està ple de contradiccions i no posa cap solució sobre la taula", ha lamentat. També ha posat en dubte que Catalunya necessiti un gran acord educatiu. "Estem cansats de grans pactes, proclames i titulars, fan falta fets", ha conclòs.
"Consellers incompetents"
Des de l’arc parlamentari de la dreta i l’extrema dreta, les reaccions han seguit el guió esperat: un suspens total al discurs d’ahir. El secretari general del PP, Juan Fernández, ha retret a Illa que continuï en el terreny dels "anuncis" quan el present de Catalunya és un "desgavell" i el que calen són solucions. La seva proposta és que el president comenci per cessar els "consellers incompetents" del seu gabinet. Malgrat tot, no ha descartat acudir a les reunions amb Illa per construir aquest gran pacte educatiu.
Les crítiques de Vox i Aliança Catalana, tot i que des d’òptiques diferents, també han sigut furibundes. El portaveu del partit de Santiago Abascal al Parlament, Joan Garriga, ha censurat que la conferència d’Illa va ser "una sessió de propaganda". També ha lamentat que, davant de la crisi educativa, la principal proposta del president sigui la climatització de les aules. "El culpable no és la calor, sinó les seves polítiques progressistes", ha diagnosticat. En declaracions a Catalunya Ràdio, el secretari d’Organització d’Aliança Catalana, Oriol Gès, ha criticar que Illa va dibuixar "una Catalunya grisa i castellana" molt allunyada de la que vol el seu partit.
Vox i Aliança, convidats
Els grups de l’oposició encara no tenen pistes sobre quan té previst el Govern convocar-los per abordar el pacte educatiu. L’únic que ha explicat aquest dimarts l’executiu català és que hi estaran tots citats, també Aliança Catalana i Vox. Mentrestant, l’únic suport que ha rebut el discurs del president ha sigut el del PSC. El seu líder parlamentari, Ferran Pedret, ha considerat que Illa va demostrar que "té clars quins són els reptes del país i està disposat a afrontar-los amb valentia".
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