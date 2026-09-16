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El PP català "rejoveneix" la seva estructura amb quatre congressos
Gisela Boada
Aquesta tardor, el PP català vol rematar el procés de renovació interna que va posar en marxa fa un any amb els canvis pactats en les presidències provincials de Girona i Tarragona, que va prendre cos al juliol amb la celebració del congrés autonòmic i que culminarà el novembre amb els quatre congressos provincials. La intenció és posar al dia les estructures territorials amb la vista ja posada en les eleccions municipals del maig i, de passada, buscar "perfils joves" per ocupar llocs clau de l’organització.
Els populars han aprovat aquest dimarts la convocatòria d’aquests conclaves, que se celebraran entre finals d’octubre i novembre a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Segons expliquen fonts coneixedores del procés a EL PERIÓDICO, no està previst forçar canvis en les presidències provincials, però sí sacsejar les estructures i, especialment, les secretaries generals.
És allà on la renovació comença a aixecar ampolles. En sectors del partit hi ha malestar pel que consideren una "imposició" de la direcció nacional per celebrar ara els congressos provincials. Aquestes fonts afirmen que Génova pretén aprofitar les cites per rellevar els secretaris generals de Barcelona, Tarragona i Lleida, tots majors de 60 anys, i "rejovenir" la segona línia de comandament amb perfils més joves.
El focus està, per tant, en els números dos provincials. A Barcelona, el secretari general és Josep Tutusaus, de 68 anys, la mateixa edat que Rafael Luna, el seu homòleg a Tarragona. A Lleida, el càrrec l’ocupa Joan Simeón, nascut el 1964. L’excepció és Girona, on el secretari general és Alfonso Sánchez Fisac, exdiputat de Ciutadans, de 40 anys, i el relleu del qual no és sobre la taula. La seva situació, no obstant, tampoc està exempta de polèmica interna: com va publicar el diari ARA i han confirmat fonts del partit a aquest diari, Sánchez viu a Barcelona malgrat exercir com a número dos del PP de Girona.
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