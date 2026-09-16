Amnistia
Puigdemont esgrimeix l’última interlocutòria de Llarena davant del Tribunal de Comptes perquè li apliqui l’amnistia d’una vegada
Amplia les seves al·legacions davant la consellera encarregada de sentenciar l’1-O amb l’argument que si la sentència del TJUE vincula el Suprem com no ho ha de fer amb l’òrgan que li va elevar els seus dubtes
Ángeles Vázquez
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ampliat les al·legacions que va presentar aquest dimecres davant el Tribunal de Comptes per reclamar una vegada més la seva amnistia i, per tant, l’absolució de la responsabilitat comptable en què hauria pogut incórrer per l’1-O i l’acció exterior de Govern. Ho ha fet per aportar al procediment l’última interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, en la qual, tot i que li negava la mesura de gràcia, declarava que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, «no es pot continuar apreciant l’afectació dels interessos financers de la Unió per la sola hipòtesi d’una disminució de la contribució espanyola derivada de la secessió».
En un escrit, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la defensa de Puigdemont, que exerceix l’advocat Gonzalo Boye, considera que, tot i que el Tribunal de Comptes és un òrgan autònom, si «el Tribunal Suprem ha rebutjat aquesta objecció» també ho ha de fer l’òrgan fiscalitzador. Explica que «si el concepte interpretat per la Gran Sala [del TJUE] vincula l’òrgan penal que no la va sol·licitar, vincula sens dubte l’òrgan remitent, que la va obtenir sobre els fets que ell mateix va delimitar».
És a dir, que si, després de la sentència del tribunal amb seu a Luxemburg, el Suprem ha descartat un dels dos arguments que va utilitzar per negar-se a aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual Puigdemont està processat en rebel·lia, el Tribunal de Comptes ara no es pot enredar a obtenir l’opinió de les parts sobre si hi podria haver diners europeus afectats, quan tot el dilucidat en la vista de prova que es va celebrar el novembre del 2023 apuntava a la Generalitat, tot i que el Govern mai ha reclamat cap perjudici i ha renunciat a exercir l’acusació particular.
La consellera va tardar set mesos a declarar vist per a sentència la responsabilitat comptable del referèndum de l’1-O i de l’acció exterior del Govern; ho va fer la vigília de l’aprovació de la llei d’amnistia, cosa que li va permetre acudir amb els seus dubtes a Europa. El Tribunal de Justícia de la UE els va resoldre el 16 de juliol, però llavors Elena Hernáiz va armar un tràmit d’al·legacions perquè els 35 demandats i Societat Civil Catalana (SCC) al·leguessin el que consideressin convenient sobre l’afectació de diners europeus, única possibilitat que l’amnistia afectés els interessos de la Unió.
L’acusació popular va intentar plantejar noves diligències i la mateixa consellera ho va rebutjar, però va donar un nou termini perquè totes les parts formulessin nous arguments tenint en compte el manifestat per les altres parts. Aquest termini finalitza aquest dijous per a algunes, com Societat Civil Catalana, que, segons les fonts jurídiques consultades per aquest diari, té previst presentant al límit del termini.
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