El Rei parla per primera vegada de Ceuta i elogia el seu "civisme" durant la crisi
Felip VI expressa "admiració" pels que treballen sobre el terreny i per la resposta dels ceutins en una situació d’"extraordinària complexitat"
Pilar Santos
El Rei va pronunciar aquest dimarts les seves primeres paraules davant les càmeres sobre Ceuta des que l’entrada massiva de migrants de finals de juliol va desencadenar la crisi que encara travessa la ciutat autònoma. Felip VI –que durant aquestes setmanes ha seguit aquest assumpte mitjançant converses telefòniques i reunions amb totes les autoritats implicades–, va triar la inauguració de la renovada Escola Nacional de Protecció Civil, a Rivas Vaciamadrid, per qualificar la situació d’"extraordinària complexitat", elogiar el "civisme" dels ceutins i expressar el seu reconeixement als qui treballen sobre el terreny.
"Em sembla obligat, precisament ara, fer referència a una ciutat espanyola que tots portem al cor i en la ment aquests dies", va dir el cap de l’Estat abans d’esmentar expressament a Ceuta. El Rei va reconèixer el "treball ingent" que està realitzant el personal de Protecció Civil, "amb especial menció al seu personal local", en estreta coordinació amb els altres servidors públics i voluntaris i "en una situació d’extraordinària complexitat".
Des que va esclatar la crisi, el Rei no s’havia pronunciat públicament sobre Ceuta. Sí que s’hi havia referit en converses informals amb periodistes, però la major part dels seus missatges i posicions s’han conegut aquestes setmanes a través de portaveus i comunicats oficials de la Casa del Rei.
En l’acte a Rivas Vaciamadrid, Felip VI va estar amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb qui no coincidia des de principis de juliol. Tots dos es van saludar amb la cordialitat habitual a la porta de l’Escola. Aquesta imatge va arribar després de la polèmica per les discrepàncies dins del Govern espanyol sobre els avisos previs del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) davant l’entrada massiva d’immigrants procedents del Marroc. Fa una setmana el Monarca va convocar a la Zarzuela la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la cúpula militar per analitzar la situació a Ceuta. La Casa del Rei va distribuir la fotografia del cap d’Estat amb tots ells, una imatge que va fer créixer el debat polític sobre el xoc entre Robles i Marlaska.
Aquest dimarts, en la seva primera intervenció pública sobre la delicada situació de la ciutat autònoma, Felip VI va voler estendre el reconeixement als qui fa setmanes que afronten les conseqüències de la crisi. "La tasca d’aquests homes i dones genera l’admiració de tots els espanyols", va afirmar. I va afegir un altre elogi, aquesta vegada dirigit a la mateixa ciutat, a l’assenyalar que Ceuta és "una vegada més exemple de civisme". Aquesta referència entronca amb un dels missatges que Juan Jesús Vivas (PP), president de Ceuta des de fa 25 anys, ha defensat durant el seu llarg mandat al capdavant de la ciutat: preservar la convivència fins i tot en els moments de més tensió. També durant aquesta crisi.
A la Zarzuela continuen sense donar cap pista de quan realitzarà Felip VI la seva primera visita a Ceuta i Melilla. No ha anat mai com a Rei ni tampoc ho va fer com a Príncep d’Astúries. Feia temps que tenia la idea de viatjar a les dues ciutats i ara, després d’aquest trencament de la frontera espanyola, s’ha compromès amb Vivas a accelerar els preparatius. Pedro Sánchez ha dit en diverses entrevistes aquests dies que serà en les "pròximes setmanes", sense concretar.
"Treballem colze a colze"
Marlaska també va prendre la paraula en l’acte. El titular d’Interior va fer referència a la primera declaració d’una emergència d’interès nacional per incendis forestals, adoptada el juliol passat, i va assegurar que no és "complaent" amb el funcionament i Marlaska també va prendre la paraula en l’acte a l’Escola de Protecció Civil. El titular d’Interior va fer referència a la primera declaració d’una emergència d’interès nacional per incendis forestals, adoptada el mes de juliol passat, i va assegurar que no és "complaent" amb el funcionament i que cal "avaluar" l’experiència i "extreure lliçons per millorar".
D’aquest comentari va passar ja de ple a Ceuta. "Aquesta experiència [amb els incendis] ens confirma que quan la gravetat supera les capacitats territorials aïllades podem sumar direcció, informació i recolzament sense substituir els qui coneixen i gestionen el territori [...] I ho confirmem en un altre tipus de situacions, com ara a Ceuta, on totes les administracions ens hem bolcat amb la població ceutina i treballem braç a braç perquè recuperi la normalitat de la seva vida quotidiana en el període més breu possible", va afirmar defugint les crítiques creuades entre el PP i el Govern i fins i tot al si de l’Executiu.
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